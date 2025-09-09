Шведский Stena Line приобретет лиепайский Terrabalt и получит права на управление терминалом

Для завершения сделки требуется одобрение Совета по конкуренции и других органов. До получения разрешения терминалом продолжат управлять прежние владельцы.

Сумму сделки в компании не назвали.

После приобретения "Terrabalt" к "Stena Line" перейдет управление терминалом по перевалке грузов "ro-ro", сыпучих и генеральных грузов.

В настоящее время "Stena Line" также обеспечивает движение двух паромов по маршруту Лиепая-Травемюнде.

"Мы верим в благополучное будущее Балтийского региона, где инвестиции в инфраструктуру и более тесное сотрудничество стран помогут укрепить торговлю и экономическую устойчивость", - отметил исполнительный директор "Stena Line" Никлас Мортенсон.

Он подчеркнул, что, приобретая портовый терминал в Лиепае, "Stena Line" укрепляет позиции и создает еще более благоприятные условия для своих клиентов в регионе.

"Stena Line" предлагает в Балтийском море и другие маршруты, в том числе Вентспилс-Нюнесхамн, на котором курсируют два судна. С мая 2023 года "Stena Line" обладает правами на предоставление услуг паромного терминала в Вентспилсском порту.

Как сообщалось, "Terrabalt" в прошлом году работала с оборотом в размере 3,499 млн евро, что на 0,6% больше, чем годом ранее, а прибыль снизилась в 4,8 раза - до 66 077 евро.

"Terrabalt" была зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 1,503 млн евро. В настоящее время предприятие полностью принадлежит Владимиру Царькову.

Латвийское представительство "Stena Line" в прошлом году работало с оборотом в размере 3,331 млн евро, что на 5,9% меньше, чем в 2023 году, а прибыль компании снизилась на 10% - до 146 673 евро.

Компания была зарегистрирована в 2014 году, ее уставной капитал составляет 100 000 евро. "Stena Line" принадлежит зарегистрированному в Дании АО "Stena Rederi" и обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки в Северной Европе и Средиземном море - в целом 20 паромных маршрутов.