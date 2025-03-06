Шпионы повсюду: фотограф Соколов рассказал про дикий случай в Rimi

«Я был в Рими, и в очереди на кассу стоял мальчик. Лет двенадцати. Обычный школьник. Но другие люди в очереди смотрели на мальчика и тихо перешептывались. Все в шоке. Ну, да. Ситуация действительно необычная.

Мальчик стоит прямо передо мной. У мальчика нет продуктов, но в руках у него около 20 шоколадок. Какая-то старушка спрашивает: «Разве можно продавать столько шоколада одному ребенку?". Другие говорят, что это ужас и что к 18 годам у него выпадут все зубы и он станет толстым.

Вся очередь говорит о бедном мальчике. Сам ребенок не слышит или делает вид, что не слышит всего этого, но стоит с покерфейсом и не реагирует.

Вдруг он поворачивается ко мне и спрашивает, нет ли у меня карточки Rimi. Я дал ему её и в шутку спросил, что он собирается делать со всем этим шоколадом.

Оказывается, учитель дала ему денег и сказала купить для девочек на 8 Марта. Так элементарно! А странные люди в очереди хотели вызвать на мальчика стоматологическую полицию».

В комментариях люди делятся похожими историями:

"Однажды мы с сыном купили 14 шоколадок и чупа-чупс на 8 марта. В очереди я выслушала, какая я ужасная мать. Это же такая норма - унижать и воспитывать. Шпионы повсюду. Особенно те, у кого нет детей", - рассказала одна мать.

Другая рассказала, что её младшая дочь как-то купила на 17-ый день рождения старшей 17 батончиков "серенада". Но после этого рассказала женщина теперь хочет узнать у ребенка, покупала ли та всё за один раз или не рискнула?

Кто-то вспомнил, как покупал упаковки шоколадных батончиков для подарков на новый год. И как-то не задумывался, что про него подумают.

"Люди вообще с удовольствием думают, что остальные думают меньше", - заметил кто-то иронично.

Но в целом то, что за неделю до 8 марта никому из взрослых не пришло в голову такое простое объяснение поведения подростка приводит нас к выводу, что взрослые этот праздник в Латвии уже не отмечают.