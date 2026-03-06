По словам Браже, непровоцированные удары Ирана по странам Ближнего Востока угрожают региональной и международной безопасности и нарушают суверенитет государств. Латвия также выразила свою позицию в Совете Безопасности ООН.

«Латвия полностью солидарна с народом Ирана и жителями стран, пострадавших от атак Ирана. Мы высоко оцениваем устойчивость стран Ближнего Востока и Персидского залива, отражающих иранские нападения. Я также проинформировала министров стран залива о достижениях Латвии в области дронных технологий и о том, что мы можем предложить государствам региона разработанные у нас системы противодействия беспилотникам», — сказала политик.

Министр подчеркнула необходимость защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Она также отметила, что Иран использует дроны Shahed, подобные тем, которые поставлялись России для войны против Украины.

Латвия присоединилась к совместному заявлению ЕС по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает внимательно следить за развитием событий в регионе.