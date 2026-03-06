Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Латвия осуждает иранские атаки, но солидарна с народом Ирана: Браже (3)

6 марта, 2026 07:43

Новости Латвии

Twitter/X

На встрече министров иностранных дел стран ЕС и Персидского залива, созванной Верховным представителем Европейского союза (ЕС) Кайей Каллас по вопросам развития ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) подчеркнула, что Латвия решительно осуждает неспровоцированные нападения Ирана на страны Ближнего Востока и Персидского залива, сообщило Министерство иностранных дел Латвии агентству LETA.

По словам Браже, непровоцированные удары Ирана по странам Ближнего Востока угрожают региональной и международной безопасности и нарушают суверенитет государств. Латвия также выразила свою позицию в Совете Безопасности ООН.

«Латвия полностью солидарна с народом Ирана и жителями стран, пострадавших от атак Ирана. Мы высоко оцениваем устойчивость стран Ближнего Востока и Персидского залива, отражающих иранские нападения. Я также проинформировала министров стран залива о достижениях Латвии в области дронных технологий и о том, что мы можем предложить государствам региона разработанные у нас системы противодействия беспилотникам», — сказала политик.

Министр подчеркнула необходимость защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Она также отметила, что Иран использует дроны Shahed, подобные тем, которые поставлялись России для войны против Украины.

Латвия присоединилась к совместному заявлению ЕС по ситуации на Ближнем Востоке и продолжает внимательно следить за развитием событий в регионе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 18:15

Важно 3 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 3 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 18:06

Важно 3 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (3)

Животные 17:41

Животные 3 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (3)

Важно 17:35

Важно 3 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (3)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать