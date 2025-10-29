Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шпионить с останков парома «Эстония»? Это бессмысленно, говорят эстонские эксперты

Редакция PRESS 29 октября, 2025 10:47

Мир

У Эстонии нет данных, подтверждающих утверждения немецких СМИ о том, что Россия может использовать лежащий на дне Балтийского моря паром Estonia для разведдеятельности. По оценке морского эксперта Таури Роосипуу, идея установить шпионское оборудование на объекте, находящемся под постоянным вниманием, выглядит маловероятной.

Ряд немецких изданий сообщил, что Россия якобы могла разместить на останках судна устройства для наблюдения за передвижением кораблей в Балтийском море. Однако в Министерстве обороны Эстонии заявили ERR, что таких сведений нет.

«Различные структуры эстонского государства вместе с союзниками внимательно следят за происходящим в Балтийском море. Район гибели Estonia является одной из самых тщательно контролируемых зон — в том числе из-за статуса морского захоронения. Здесь запрещены стоянки и погружения, а само место находится в зоне ответственности Финляндии», — говорится в ответе министерства.

Ведомство напомнило, что с января 2025 года НАТО усилило военное присутствие в регионе в рамках миссии Baltic Sentry.

По словам старшего следователя Центра расследования морских происшествий Таури Роосипуу, установка разведоборудования на объект с таким вниманием общественности не имела бы смысла. Центр шесть раз — с 2021 по 2024 год — обследовал место гибели парома, используя сона́ры и подводные роботы, и не обнаружил никаких подозрительных устройств.

«Ничего подобного, о чём пишет немецкая пресса, мы не нашли. Видимость под водой плохая — камеры видят максимум на пять метров, а сона́р не даёт детальной картинки. Обычно сначала фиксируют объекты, а потом проверяют их визуально», — пояснил Роосипуу.

Он добавил, что теоретически спрятать устройство на морском дне несложно, но поддерживать его работу крайне трудно: аккумуляторы требуют регулярной замены, а под водой нет стабильной передачи данных, что вынудило бы «шпионов» лично забирать записи — и это сразу привлекло бы внимание.

Кроме того, Estonia покоится не у основного судоходного коридора:

«Главный маршрут из южной части Балтики в Финский залив проходит гораздо ближе к Хийумаа. В районе парома движение редкое, так что собирать там разведданные было бы неэффективно», — отметил эксперт.

Бывший руководитель Департамента внешней разведки, нынешний директор Государственного лесного центра Микк Марран назвал сообщения немецких СМИ «типичной разведывательной сплетней».

«Не секрет, что разведка всегда ищет новые способы получения информации, и этические соображения её редко останавливают. Да, место крушения имеет стратегическое положение между Эстонией, Финляндией и Швецией, но вопрос — почему именно этот объект?» — сказал Марран.
Портал ERR Novaator ранее напоминал, что на дне Балтийского моря покоятся сотни кораблей, и Estonia — лишь один из них.

