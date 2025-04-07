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Шлесерс, Росликов, Ратниекс: перед выборами ищут потенциальных партнеров и проводят «красные линии»

© LETA 7 апреля, 2025 12:36

Новости Латвии 0 комментариев

До муниципальных выборов осталось ровно два месяца, и уже на этой неделе будут известны все списки и кандидаты. В Риге в выборах планируют участвовать более десяти списков, но для многих из них хорошим результатом будет преодоление хотя бы пятипроцентного барьера. Согласно последним рейтингам, лишь несколько партий могут быть уверены в том, что пройдут в Рижскую думу - это "Латвия на первом месте" (ЛПМ), Национальное объединение и "Прогрессивные". Также, вероятно, в столичную думу пройдет одна из партий, ориентированных на русскоязычный электорат.

Побеседовав с лидерами нескольких списков, передача "de facto" Латвийского телевидения прогнозирует, что формирование коалиции в столице может оказаться непростой задачей. Лидер ЛПМ Айнар Шлесерс заявил, что уверен в победе партии на выборах и намерен сформировать широкую коалицию. Лидер списка Нацобъединения, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс неоднократно подчеркивал, что Нацобъединение - самый надежный выбор и партия будет бороться за победу, но категоричных красных линий против сотрудничества с ЛПМ не проводит.

Тем временем "Прогрессивные", которые оказались в думской оппозиции, говорят, что готовы работать со своими бывшими партнерами, но не со Шлесерсом. В то же время с ним готов сотрудничать Алексей Росликов с партией "За стабильность!", которая после неудачных переговоров о совместном списке с "Согласием" будет участвовать в выборах самостоятельно. Для Росликова "красной линией" является сотрудничество с Нацобъединением, поэтому он критикует заигрывания Шлесерса с этой партией. (Lsm.lv)

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