Шлесерс, Росликов, Ратниекс: перед выборами ищут потенциальных партнеров и проводят «красные линии»

Побеседовав с лидерами нескольких списков, передача "de facto" Латвийского телевидения прогнозирует, что формирование коалиции в столице может оказаться непростой задачей. Лидер ЛПМ Айнар Шлесерс заявил, что уверен в победе партии на выборах и намерен сформировать широкую коалицию. Лидер списка Нацобъединения, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс неоднократно подчеркивал, что Нацобъединение - самый надежный выбор и партия будет бороться за победу, но категоричных красных линий против сотрудничества с ЛПМ не проводит.

Тем временем "Прогрессивные", которые оказались в думской оппозиции, говорят, что готовы работать со своими бывшими партнерами, но не со Шлесерсом. В то же время с ним готов сотрудничать Алексей Росликов с партией "За стабильность!", которая после неудачных переговоров о совместном списке с "Согласием" будет участвовать в выборах самостоятельно. Для Росликова "красной линией" является сотрудничество с Нацобъединением, поэтому он критикует заигрывания Шлесерса с этой партией. (Lsm.lv)