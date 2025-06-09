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Риге нужна широкая коалиция, а не «слепленная» из 34 голосов, заявил Шлесерс и намекнул на уличные протесты

Редакция PRESS 9 июня, 2025 14:09

Новости Латвии 0 комментариев

Partijas "Latvija pirmajā vietā!" pašvaldību vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas pasākums konferenču centrā "ATTA Centre".

Риге необходима сильная и широкая коалиция, а не искусственно собранное большинство из 34 голосов, заявил в эфире передачи "900 секундес" на телеканале TV3 лидер партии "Латвия — на первом месте" Айнар Шлесерс.

По его словам, в столице ощущается нехватка разговоров об экономическом развитии и конкретных действиях для "подъёма Риги". Он считает, что жители Риги проголосовали именно за то, чтобы он стал мэром.

«34 голоса  это искусственная сборка. Мы уже видим, к чему это привело на уровне страны, где большинство в Сейме обеспечивается 50 плюс парой "докупленных" голосов», — подчеркнул Шлесерс.

Он уверен: для стабильной работы Рижской думы необходима коалиция, включающая все силы, у которых есть хоть одна внятная идея по развитию столицы.

«Если не будет создана сильная, широкая коалиция, 34 голосов не хватит», — предупредил политик.

Шлесерс также выразил сомнение в том, что кандидат в мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс сможет занять этот пост. По его мнению, Национальное объединение не позволит этого, поскольку для них это было бы «приговором».

В утреннем эфире на Латвийском телевидении Шлесерс выразил уверенность, что начатые Клейнбергсом в понедельник переговоры по формированию коалиции провалятся и он не станет мэром.

При этом он заявил о готовности сотрудничать даже с теми политическими силами, которые сегодня участвуют в этих переговорах. Шлесерс также добавил, что его партия станет "мощной оппозицией", готовой выводить людей на улицы.

«С сегодняшнего дня начинается борьба за следующую Сейм. Я предлагаю: работаем вместе, поднимаем Ригу и Латвию. Нет? Тогда начинается кампания по смене власти в стране, и я возглавлю этот процесс», — заявил Шлесерс.

На вопрос, будет ли он лично обращаться к другим партиям, Шлесерс ответил: «Считайте моё сегодняшнее выступление в прямом эфире предложением всем этим партиям».

Он также подтвердил, что на следующих выборах в Сейм станет кандидатом в премьеры от партии "Латвия — на первом месте".

Тем временем, как ранее сообщалось, сегодня в Риге стартуют переговоры о формировании новой коалиции. Кандидат в мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс сообщил агентству LETA, что на переговоры приглашены "государственно мыслящие" партии, прошедшие в Рижскую думу: Национальное объединение (NA), "Новое Единство" (JV) и "Объединённый список" (AS).

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