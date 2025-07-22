Шлесерс инициирует референдум: предлагает внести в Сатверсме три важных дополнения

Всего предлагается внести три дополнения в следующей редакции:

«Только Сейм может принимать решения об отчуждении объектов собственности государственного значения.

Объектами, имеющими важное значение для народного хозяйства Латвии, являются государственное акционерное общество «Latvijas dzelzceļš», государственное акционерное общество «Latvijas valsts meži», государственное акционерное общество «Latvenergo» и образованные им общества – государственное акционерное общество «Sadales tīkli», государственное акционерное общество «Augstsprieguma tīkli», государственное акционерное общество «Starptautiskā airport «Rīga» и «Latvijas gaisa satiksme».

Решение Сейма принимается на заседании, на котором присутствуют не менее двух третей членов Сейма, и для его одобрения требуется большинство в две трети голосов присутствующих депутатов", - объясняет Шлесерс суть законопроекта на своей странице в Facebook.

По его словам, Центральная избирательная комиссия должна объявить кампанию по сбору подписей по всей Латвии в течение 45 дней. Для проведения референдума необходимо собрать 155 000 подписей.

66-ой пункт Сатверсме описывает процедуру принятия ежегодного бюджета.