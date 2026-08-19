-Если шлагбаум на переезде может закрыться при отсутствии поезда, то какова вероятность, что он может не закрыться, когда поезд всё же будет???
Или же это был экспресс-невидимка?
Комментаторы оживились и предложили свои версии:
-В любом случае лучше по сторонам посмотреть , даже если открыт шлагбаум
-сколько помню,этому в автошколе учили. Незавичсимо от ситуации смотреть по сторонам,при пересечении ж/д путей
-Это скоростной поезд был, на 25 секунде при замедленном просмотре можно рассмотреть поезд
-Мало ли какие тех работы. Красный стой
-Не знал, что чешские поезда Шкода у нашего Vivi такие скоростные.
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