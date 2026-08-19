-В любом случае лучше по сторонам посмотреть , даже если открыт шлагбаум

-сколько помню,этому в автошколе учили. Незавичсимо от ситуации смотреть по сторонам,при пересечении ж/д путей

-Это скоростной поезд был, на 25 секунде при замедленном просмотре можно рассмотреть поезд