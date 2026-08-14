Откуда товар?
В Латвии подсолнух можно встретить разве что на приусадебных участках как декоративный цветок. И садоводы знают, что семечки на этих цветках обычно не вызревают. Поэтому в нашей стране отсутствует бизнес, распространенный в странах, где подсолнечник выращивают в промышленных масштабах.
Там предприимчивые бабульки покупают семечки у фермеров, жарят их дома на сковородках и затем продают на развес в два раза дороже. В связи с этим там долгое время был распространен миф о том, что перед продажей некоторые бабушки греют в горячих семечках свои больные ноги.
Но даже в странах произрастания этой культуры произведенная в фабричных условиях и расфасованная в пакетики и баночки продукция вытесняет кустарную. В последние годы чаще всего встречаются семечки украинского производства. Ведь ежегодный сбор семян подсолнечника на Украине достигает 12-16 млн. тонн, что обеспечивает стране первое место в мире.
Между тем в латвийских магазинах встречается и более интересная продукция. К примеру, на пакетике с семечками, где торговая марка была написана на русском языке, указывалось, что товар был расфасован в Литве. А чтобы узнать, где выращивалось содержимое, надо было расшифровать цифровой код, где каждая цифра соответствовала одной из стран, таких как Украина, Молдова, Венгрия. На том пакетике стоял код Молдовы.
Но самое интересное было указание, что в семечках могут содержаться следы арахиса. Это как–то странно, учитывая, что стоимость арахиса куда выше, чем семечек из подсолнуха. Впрочем, объяснение здесь довольно простое.
На производстве существует одна технологическая линия, где фасуют другие виды орехов и семян. И чтобы не нарушать европейские нормы, которые обязывают указывать на этикетке весь состав продукции, и прописывается упоминание о следах арахиса. Как правило, речь идет лишь о возможных следах аллергена, появившихся из-за использования общего оборудования.
Куда большее подозрение вызывает упоминание о наличии искусственной добавки — ароматизатора. Он представляет собой белый порошок. Предотвращает окисление семечек и улучшает вкус. Придает аромат жареным семечкам на весь период хранения.
Дело в том, что прогоркание любого жареного блюда — это естественный процесс, так как разрушается витамин Е, который является основным антиоксидантом. Поэтому перед вакуумной расфасовкой и добавляют порошок — поглотитель кислорода. Добавка признана безвредной и разрешена к применению. Но готовая продукция будет уже сильно отличаться от домашних семечек.
Процесс производства
Куда большую угрозу таит место, где собирался урожай. Так, сомнительна польза семян подсолнечника, растущего вдоль автомобильных дорог, поскольку вредные выхлопы от машин попадают в почву и впитываются корнями растений, а в семенах при этом накапливается токсичный тяжелый металл — кадмий.
Такие подсолнухи допускается перерабатывать на корм скоту, но в целях экономии некоторые производители скупают потенциально небезопасные семена и спокойно продают их запакованными в пакетики.
Упаковку семечек с кадмием по вредности можно сравнить с пачкой сигарет. Съев всего 100 г таких семечек, человек получает 0,02 мг кадмия. Всемирная организация здравоохранения установила: безопасный уровень этого элемента для поступления в наш организм — 0,07 мг в сутки. В то же время пассивные и активные курильщики, вдыхая дым от сигарет, получают те же 0,02 мг.
Однако в Латвии до сих пор никто не проверял семечки на содержание того же самого кадмия. Считается, что коль скоро предприятия прошли процесс сертификации и получили все необходимые разрешения на экспорт в Евросоюз, то там действует принцип самоконтроля. Но он должен быть весьма строгим.
Семечки поступают на заводы по жарке и расфасовке в больших количествах. Основными врагами сырья остаются грызуны, влага и длительное хранение. На больших складах, где хранятся семена, всегда можно увидеть сотни мышиных и крысиных гнезд. От влаги, тепла и времени семечки плесневеют, приобретают горечь.
По технологии семечки не должны подвергаться мытью. Во–первых, это очень тяжело сделать, а во–вторых портит вкус даже тех семян, которые не были испорчены. Для жарки производители берут семена нового и старого урожаев. От многих факторов зависит, в какой пропорции происходит смешивание.
Основной фактор — это порядочность производителя. Затем смешанное сырье попадает на калибровку. Для этого применяют специальную машину с несколькими уровнями сеток. Каждая сетка имеет свою величину ячеек. Благодаря этому семечки очищаются от пыли, грязи и мелкого мусора.
Также семечки делятся на фракции. Затем самые крупные семечки идут в маленькие пакеты. Их жарка происходит отдельно, так как они крупные, им требуются особый способ и другое время жарки. В большую емкость помещаются средние семечки, а самые мелкая фракция используется в изготовлении подсолнечного масла.
Особенности жарки
При самой жарке используются два вида печей: периодической загрузки и проходные. Соответственно, и способов жарки семечек существует всего два. Печь периодического действия по принципу работы напоминает большую сковороду. Засыпал сырье в печь, помешал–пожарил–попробовал, высыпал из печи.
Второй способ жарки семечек минимизирует участие человека в процессе. Жарка происходит в специальном барабане, с одной стороны которого подается исходный продукт, а с другой — высыпается готовый. Определить, в какой печи жарились приобретенные семечки, довольно-таки просто. В печах периодической загрузки готовая продукция чаще всего получается местами пережаренной. Такие семечки пачкают рот и руки, оставляя трудно смываемые черные пятна.
Но при жарке возникает еще одна проблема. При нарушении технологии обжарки возможно образование бензапирена — вещества, которое образуется при сгорании газосодержащего топлива. Бензапирен относят к химическим веществам первого класса опасности. Поступает он из газа, на котором семечки жарятся, и даже в небольшом количестве способен провоцировать онкологические заболевания. Именно поэтому при жарке так важно соблюдать температурный режим.
После жарки семечки вновь направляют на калибровку, чтобы еще раз очистить. Затем их упаковывают автоматом в пакеты и отправляют потребителям. Обычно срок реализации составляет шесть месяцев.
Врачи–диетологи советуют не злоупотреблять семечками из–за их высокой калорийности. К тому же кто даст полную гарантию, что продукт является безопасным для потребителя и непережаренным? Будьте осторожными и выбирайте продукцию известных производителей, обращая внимание на срок годности, внешний вид и отсутствие прогорклого запаха. Тогда любимое лакомство принесет удовольствие, а не проблемы.
Александр ФЕДОТОВ
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