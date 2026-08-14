Но даже в странах произрастания этой культуры произведенная в фабричных условиях и расфасованная в пакетики и баночки продукция вытесняет кустарную. В последние годы чаще всего встречаются семечки украинского производства. Ведь ежегодный сбор семян подсолнечника на Украине достигает 12-16 млн. тонн, что обеспечивает стране первое место в мире.

Между тем в латвийских магазинах встречается и более интересная продукция. К примеру, на пакетике с семечками, где торговая марка была написана на русском языке, указывалось, что товар был расфасован в Литве. А чтобы узнать, где выращивалось содержимое, надо было расшифровать цифровой код, где каждая цифра соответствовала одной из стран, таких как Украина, Молдова, Венгрия. На том пакетике стоял код Молдовы.

Но самое интересное было указание, что в семечках могут содержаться следы арахиса. Это как–то странно, учитывая, что стоимость арахиса куда выше, чем семечек из подсолнуха. Впрочем, объяснение здесь довольно простое.