Шедевры Нино Рота и Эннио Морриконе прозвучат на сцене концертного зала Дзинтари

Концерт Марчелло Рота «Нино Рота и Эннио Морриконе» посвящен творчеству двух величайших кинокомпозиторов.В программе концерта прозвучат бессмертные хиты из фильмов, вошедших в золотой фонд мировой кинематографии: «Ромео и Джульетта», «Дорога», «Крестный отец», «Профессионал», «Миссия», «Ночи Кабирии», «Легенда о пианисте», «Однажды на диком Западе», «Однажды в Америке», «Хороший, плохой, злой» и других кинолент.

Знаменитый итальянский дирижер Марчелло Рота. Официальный и единственный дирижер Андреа Бочелли. В сопровождении симфонического оркестра Sinfonietta Academica. Подарите себе незабываемый вечер эмоций!