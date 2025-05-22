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СГД наградила 15 крупнейших налогоплательщиков года: кто они?

© LETA 22 мая, 2025 17:44

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году 15 крупнейших налогоплательщиков Латвии внесли 0,6 миллиарда евро или 4% от общего объема налоговых поступлений, администрируемых Службой государственных доходов (СГД), сообщила в четверг на торжественной церемонии генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

В прошлом году общие поступления налогов, администрируемых СГД, составили 14 миллиардов евро, не считая доходов от налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий, поскольку платежи, поступающие в Дирекцию безопасности дорожного движения или на станции техосмотра, не связаны с налогоплательщиками в базе данных СГД.

Важнейшим экспортером 2024 года СГД признала деревообрабатывающее предприятие АО "Latvijas finieris".

В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Риги и Рижского региона в 2024 году" награды получили розничный продавец топлива ООО "Neste Latvija" как крупнейший налогоплательщик в группе крупных налогоплательщиков, импортер табака ООО "Baltic Sales Network" в группе средних налогоплательщиков и таможенный агент воздушных грузов ООО "LETT 2000" в группе малых налогоплательщиков.

В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Курземского региона 2024 года" крупнейшим налогоплательщиком в группе крупных налогоплательщиков признано АО "Diāna" (магазины "Mājai un dārzam" и "Citro"), управляющий пиццерией "Čili pizza" ООО "Tiamo grupa" объявлен крупнейшим налогоплательщиком в группе средних налогоплательщиков, а топливная компания ООО "Alco" - крупнейшим налогоплательщиком в группе малых налогоплательщиков.

В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Латгальского региона 2024 года" награды получили производитель хлеба АО "Latvijas maiznieks" в группе крупных налогоплательщиков, производитель кабелей ООО "Axon Cable" в группе средних налогоплательщиков и производитель торфа АО "Stružānu kūdras fabrika" как крупнейший налогоплательщик в группе малых налогоплательщиков.

В номинации "Крупнейшие налогоплательщики 2024 года Видземского края" крупнейшим налогоплательщиком в группе крупных налогоплательщиков признан производитель пива АО "Cēsu alus", крупнейшим налогоплательщиком в группе средних налогоплательщиков - управляющий магазинами "SuperAlko" в Валке и Айнажи ООО "Aldar Latvia", а крупнейшим налогоплательщиком в группе малых налогоплательщиков - производитель окон ООО "Altehs".

В номинации "Крупнейшие налогоплательщики Земгальского региона 2024 года" награду получили торговец энергией АО "Virši-A" в группе крупных налогоплательщиков, торговец сельскохозяйственными химикатами SIA "Agrochema Latvia" в группе средних налогоплательщиков и производитель и торговец удобрениями SIA "Timac Agro Latvia"в группе малых налогоплательщиков.

В номинации "Самый отзывчивый партнер СГД в 2024 году" был награжден Эдгарс Пастарс, старший советник по юридическим вопросам Ассоциации финансовой индустрии.
 

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