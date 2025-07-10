Сезон штормов продолжается: в пятницу Латвию накроет крупным градом и сильными грозами

Ночью через Латвию с юга пройдет зона дождевых облаков - небо будет пасмурным, во многих местах ожидается дождь. Местами, в основном в центральных и восточных районах, прогнозируются очень сильные грозовые дожди с сильными порывами ветра, возможен град. В восточных районах страны образуется туман и дымка.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, в западных и центральных районах порывами до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В течение дня ожидается переменная облачность. До полудня местами ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы, а вечером в центральных и восточных районах - очень сильные грозовые дожди с крупным градом.

Северо-восточный, восточный ветер во время грозы будет дуть порывами до 27 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +23...+27 градусов, в прибрежных районах +19...+22 градуса.

В Риге ночь будет облачной, ожидаются сильные грозовые дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный, восточный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха не опустится ниже +14...+16 градусов.

В пятницу в столице ожидается переменная облачность, а вечером - сильные грозовые дожди, возможен град. Во время грозы скорость ветра порывами усилится до 20-23 метров в секунду. Воздух прогреется до +26 градусов.