SEP проектирует современную базу Государственной пожарно-спасательной службы в Кенгарагсе

Новая жизнь существующего комплекса

На участке находятся существующие двух- и пятиэтажные здания, ранее использовавшиеся для различных функций — учебного колледжа VUGD, офисов и депо. В рамках проекта здания получат новое функциональное распределение.

В двух- и пятиэтажных корпусах разместятся рабочие помещения управления технической службы VUGD, склады и ремонтные мастерские, а на верхних этажах пятиэтажного здания будет оборудовано служебное общежитие для сотрудников.

Такое решение позволит обеспечить полную инфраструктуру службы в одном месте — от оперативной работы до отдыха персонала.

Новая постройка — современный технический центр и депо

Новое здание станет центральной частью проекта — полностью новой конструкцией, адаптированной к потребностям VUGD. Здесь разместятся как участок ремонта автотранспорта различного размера, так и оперативное депо с быстрым доступом к вызовам.

В новом корпусе предусмотрен большой ремонтный блок, где можно будет проводить полный технический уход за машинами — от замены шин и сварочных работ до кузовного ремонта и покраски. В здании будут ремонтные ямы, тельферы и даже люк размером 3x6 метров для проверки автолестниц.

Отдельные помещения будут предназначены для обслуживания спасательных лодок, включая очистку и ремонт оборудования — таким образом депо сможет полноценно обслуживать все виды транспорта VUGD, включая водную технику.

Архитектура с символическим смыслом

Архитектура нового комплекса проста и функциональна, но при этом несёт чёткие отсылки к идентичности VUGD. На фасаде здания, выходящем на улицу Кенгарага, предусмотрен декоративный элемент над воротами депо с надписью «112» —

универсальный номер экстренной помощи, служащий символом общественной безопасности и готовности.

Как отмечает руководитель проекта SEP Ребека Эва Алксне, важнейшей задачей было найти баланс между функциональностью и эмоциональным присутствием: «Наша цель — создать здание, которое не только отвечает оперативным требованиям VUGD, но и воплощает ощущение безопасности и готовности. Каждый архитектурный элемент — от многоуровневых решений до восстановления башни — продуман с учётом повседневной работы пожарных. Мы неоднократно встречались с сотрудниками службы, чтобы понять их потребности и распорядок до мельчайших деталей, что позволило оптимально спроектировать помещения, их расположение и оснащение.»

Существующая историческая башня будет сохранена и отреставрирована — она сохранит функцию сушки пожарных рукавов и станет визуальным связующим элементом между корпусами.

Проектные вызовы и технические решения

Одной из главных проектных задач стала интеграция зданий, находящихся на разных уровнях. Эта проблема решена с помощью пандусов, лестниц и спусковой трубы, обеспечивающих непрерывное оперативное движение без задержек.

Общая планировка территории предусматривает как представительский двор с главным входом и гаражами, так и внутренний двор для сотрудников с зонами отдыха и спортивным инвентарём для тренировок. Между корпусами предусмотрено покрытие из резины, которое обеспечивает как безопасное движение, так и естественное освещение рабочих помещений.Коммерческий директор SEP Олег Уманский подчёркивает, что проект требует не только технической точности, но и

системного мышления: «Этот проект — о том, как из существующей инфраструктуры создать единую, эффективную и современную систему. Работа с таким объектом требует глубокого понимания нужд службы — от логики движения транспорта до комфорта человека. Мы гордимся возможностью быть частью проекта, укрепляющего инфраструктуру безопасности страны.»

Экологические и инженерные аспекты

Особое внимание уделено интеграции в окружающую среду и сохранению зелёных насаждений. Команда SEP провела обследование и оценку деревьев, чтобы обеспечить максимально щадящий процесс строительства и сохранение существующих зелёных зон.Проект также предусматривает полную реконструкцию инженерных сетей — новые теплотрассы, электроснабжение, водопровод

и канализацию, что обеспечит эффективную и безопасную работу комплекса в долгосрочной перспективе.

Видение заказчика — функциональность и готовность

Как отмечает руководитель проекта Государственного агентства обеспечения Яна Милтыня, цель проекта — создать среду, позволяющую VUGD полноценно выполнять свои функции: «Чтобы обеспечить готовность службы реагировать на пожары, спасательные работы и дорожные происшествия, необходимо поддерживать инфраструктуру и транспорт в постоянной готовности. Новая база в Кенгарагсе именно это и обеспечит — объединит оперативное депо, ремонтные мастерские и логистику в одном месте, позволяя службе работать быстрее и эффективнее.»

Устойчивые инвестиции в инфраструктуру национальной безопасности

Новый комплекс VUGD в Кенгарагсе демонстрирует способность государства и архитекторов мыслить стратегически и долгосрочно — не только о здании, но и о системе, обеспечивающей безопасность людей. Этот проект станет важным шагом в модернизации инфраструктуры пожарной и спасательной службы Латвии, сочетая функциональность, эффективность и архитектурную ясность.

«Подобные проекты важны не только с точки зрения строительства, но и как подтверждение общественного доверия. Когда у пожарных есть безопасная и функциональная среда, они могут ещё лучше заботиться о нашей безопасности», —

добавляет Олег Уманский.