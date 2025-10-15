Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
SEP проектирует современную базу Государственной пожарно-спасательной службы в Кенгарагсе

Редакция PRESS 15 октября, 2025 15:01

Бизнес 0 комментариев

Архитектурное бюро SEP разрабатывает строительный проект комплекса пожарной, логистической и ремонтной базы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) по адресу Рига, ул. Кенгарага 3–1. Общая площадь проекта, включая как реконструкцию, так и новое строительство, составляет 6992,46 м², дополнительно предусмотрен навес для легкой служебной техники площадью 265 м².
Кенгарагс станет одним из самых современных и технологически оснащённых центров VUGD в Латвии — местом, где объединены оперативное реагирование, техническая поддержка, обучение и помещения для персонала.

Новая жизнь существующего комплекса

На участке находятся существующие двух- и пятиэтажные здания, ранее использовавшиеся для различных функций — учебного колледжа VUGD, офисов и депо. В рамках проекта здания получат новое функциональное распределение.
В двух- и пятиэтажных корпусах разместятся рабочие помещения управления технической службы VUGD, склады и ремонтные мастерские, а на верхних этажах пятиэтажного здания будет оборудовано служебное общежитие для сотрудников.
Такое решение позволит обеспечить полную инфраструктуру службы в одном месте — от оперативной работы до отдыха персонала.

Новая постройка — современный технический центр и депо

Новое здание станет центральной частью проекта — полностью новой конструкцией, адаптированной к потребностям VUGD. Здесь разместятся как участок ремонта автотранспорта различного размера, так и оперативное депо с быстрым доступом к вызовам.

В новом корпусе предусмотрен большой ремонтный блок, где можно будет проводить полный технический уход за машинами — от замены шин и сварочных работ до кузовного ремонта и покраски. В здании будут ремонтные ямы, тельферы и даже люк размером 3x6 метров для проверки автолестниц.
Отдельные помещения будут предназначены для обслуживания спасательных лодок, включая очистку и ремонт оборудования — таким образом депо сможет полноценно обслуживать все виды транспорта VUGD, включая водную технику.

Архитектура с символическим смыслом

Архитектура нового комплекса проста и функциональна, но при этом несёт чёткие отсылки к идентичности VUGD. На фасаде здания, выходящем на улицу Кенгарага, предусмотрен декоративный элемент над воротами депо с надписью «112» —
универсальный номер экстренной помощи, служащий символом общественной безопасности и готовности.
Как отмечает руководитель проекта SEP Ребека Эва Алксне, важнейшей задачей было найти баланс между функциональностью и эмоциональным присутствием: «Наша цель — создать здание, которое не только отвечает оперативным требованиям VUGD, но и воплощает ощущение безопасности и готовности. Каждый архитектурный элемент — от многоуровневых решений до восстановления башни — продуман с учётом повседневной работы пожарных. Мы неоднократно встречались с сотрудниками службы, чтобы понять их потребности и распорядок до мельчайших деталей, что позволило оптимально спроектировать помещения, их расположение и оснащение.»
Существующая историческая башня будет сохранена и отреставрирована — она сохранит функцию сушки пожарных рукавов и станет визуальным связующим элементом между корпусами.

Проектные вызовы и технические решения

Одной из главных проектных задач стала интеграция зданий, находящихся на разных уровнях. Эта проблема решена с помощью пандусов, лестниц и спусковой трубы, обеспечивающих непрерывное оперативное движение без задержек.
Общая планировка территории предусматривает как представительский двор с главным входом и гаражами, так и внутренний двор для сотрудников с зонами отдыха и спортивным инвентарём для тренировок. Между корпусами предусмотрено покрытие из резины, которое обеспечивает как безопасное движение, так и естественное освещение рабочих помещений.Коммерческий директор SEP Олег Уманский подчёркивает, что проект требует не только технической точности, но и
системного мышления: «Этот проект — о том, как из существующей инфраструктуры создать единую, эффективную и современную систему. Работа с таким объектом требует глубокого понимания нужд службы — от логики движения транспорта до комфорта человека. Мы гордимся возможностью быть частью проекта, укрепляющего инфраструктуру безопасности страны.»

Экологические и инженерные аспекты

Особое внимание уделено интеграции в окружающую среду и сохранению зелёных насаждений. Команда SEP провела обследование и оценку деревьев, чтобы обеспечить максимально щадящий процесс строительства и сохранение существующих зелёных зон.Проект также предусматривает полную реконструкцию инженерных сетей — новые теплотрассы, электроснабжение, водопровод
и канализацию, что обеспечит эффективную и безопасную работу комплекса в долгосрочной перспективе.

Видение заказчика — функциональность и готовность

Как отмечает руководитель проекта Государственного агентства обеспечения Яна Милтыня, цель проекта — создать среду, позволяющую VUGD полноценно выполнять свои функции: «Чтобы обеспечить готовность службы реагировать на пожары, спасательные работы и дорожные происшествия, необходимо поддерживать инфраструктуру и транспорт в постоянной готовности. Новая база в Кенгарагсе именно это и обеспечит — объединит оперативное депо, ремонтные мастерские и логистику в одном месте, позволяя службе работать быстрее и эффективнее.»

Устойчивые инвестиции в инфраструктуру национальной безопасности

Новый комплекс VUGD в Кенгарагсе демонстрирует способность государства и архитекторов мыслить стратегически и долгосрочно — не только о здании, но и о системе, обеспечивающей безопасность людей. Этот проект станет важным шагом в модернизации инфраструктуры пожарной и спасательной службы Латвии, сочетая функциональность, эффективность и архитектурную ясность.
«Подобные проекты важны не только с точки зрения строительства, но и как подтверждение общественного доверия. Когда у пожарных есть безопасная и функциональная среда, они могут ещё лучше заботиться о нашей безопасности», —
добавляет Олег Уманский.

ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать
Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать