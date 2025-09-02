Сентябрь всё компенсирует: ушедшее лето было рекордно холодным

Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +16,4 градуса, что на две десятых градуса ниже нормы. Предыдущее более прохладное, чем обычно, лето было в 2017 году, когда средняя температура воздуха не превышала +15,6 градуса.

Самое холодное лето за всю историю метеонаблюдений в Латвии было в 1928 году, когда средняя температура составила всего +12,7 градуса. Самое жаркое лето было в 2021 году, когда средняя температура воздуха поднялась до +18,8 градуса.

Среднее количество осадков, выпавших этим летом, составило 272 миллиметра, или 122 % от нормы, что является самым высоким показателем с 2016 года, когда за три месяца выпало 312 миллиметров.

В этом году только в феврале, марте и августе количество осадков в среднем было ниже нормы. В трех месяцах - мае, июне и августе - температура воздуха была ниже нормы, то есть средних показателей 1991-2020 годов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, сентябрь в Латвии будет теплее и немного суше, чем обычно.

