Семье вторых тройняшек выплатят такое же пособие, как и первым

Вторая тройня появилась на свет в апреле в Больнице им. П. Страдиня — на свет друг за другом появились два мальчика и одна девочка.

Родители детей являются жителями Риги, поэтому семья получит единовременное пособие от самоуправления, решение о размере которого будет принято в четверг, 10 апреля, Финансово-административной комиссией городской думы.

До этого года размер пособия, выплачиваемого Рижским самоуправлением родителям тройняшек, составлял 4500 евро. Поправки к обязательным правилам «О пособиях добровольной инициативы в Рижском городском самоуправлении» в настоящее время вынесены на общественное обсуждение, и они предлагают в будущем выплачивать 7500 евро в случае рождения трех и более детей в одних родах.

Напомним, в марте в Рижском родильном доме также родились тройняшки — три девочки.