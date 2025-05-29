Сейм отклонил требование оппозиции упразднить Министерство климата и энергетики

Предложение упразднить министерство подал "Объединенный список" (ОС). За него проголосовали 33 депутата, против были 46.

ОС указал, что в настоящее время существует острая необходимость в поиске дополнительных средств для повышения обороноспособности страны, поэтому нужно сокращать бюрократию и административное бремя, а существование МКЭ бесполезно.

В свою очередь партия "Латвия на первом месте" подала предложение ликвидировать МКЭ путем его присоединения к Министерству экономики. За эти поправки проголосовали 34 депутата, против были 45.

MКЭ было создано в начале 2023 года, переняв от Министерства экономики энергетическую политику, а от Министерства умного управления и регионального развития - климатическую политику. Министерство возглавляет Каспарс Мелнис.