Сейм отклонил предложение оппозиции ввести пониженную ставку НДС на некоторые продукты

LPV предлагала распространить пониженную ставку на поставки питьевого молока без добавок, включая сахар и другие подсластители, со сроком годности до десяти дней.

Также предложение предусматривало применение 5% НДС к поставкам молочных продуктов без добавок — сметаны и сливок, кефира, простокваши, пахты, ряженки, цельного молока, обезжиренного молока, обычного творога, а также йогурта.

Пониженную ставку предлагалось установить и для поставок хлеба без добавок, свежего и охлаждённого мяса — свинины, говядины, козлятины, баранины, мяса птицы и кролика, — а также свежей и охлаждённой рыбы.

Кроме того, предложение предусматривало ставку НДС 5% для поставок куриных и перепелиных яиц в скорлупе.