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Сейм концептуально поддержал реформу управления портами

Редакция PRESS 29 мая, 2025 13:22

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LETA

Депутаты Сейма поддержали в первом чтении поправки к закону о портах, цель которых - усовершенствовать модель управления портами, вернув в них участие самоуправлений.

В то же время были отклонены поправки к закону о Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ), так как позицию других коалиционных партий не поддержал Союз зеленых и крестьян. Эти поправки предполагали в будущем внедрение единых принципов отбора членов совета и в отношении управления Лиепайским портом.

Реформа предусматривает сохранение управлений Рижского, Вентспилсского и Лиепайского портов как публичных лиц, уменьшив в них политическое влияние и отделив надзорные функции от функций операционного управления. Также предполагается изменить границы портовых территорий, отделив территории операционной деятельности от территорий специальной экономической зоны, обеспечив единое управление территориями и сохранив функцию управления в компетенции портовых советов и управляющих.

Рформу управления портами планируется в основном реализовать в Рижском и Вентспилсском портах, а на Лиепайскую СЭЗ она будет распространяться только после 31 декабря 2035 года.

Планируется, что в советы Рижского и Вентспилсского портов будут входить четыре члена - два представителя государства от Минюста и Минэкономики и два представителя соответствующего самоуправления. Советы будут отвечать за принятие важных стратегических и финансовых решений, включая утверждение портовых сборов и цен на услуги, стратегию развития и вопросы распоряжения недвижимостью на территории портов.

В то же время для принятия более эффективных решений в портах планируется создать советы по сотрудничеству, в которые войдут основные партнеры - представители стивидорных компаний, операторов регулярных линий и др.

Также планируется изменить модель управления малыми портами, упростив и упорядочив ее, сократив количество членов портовых советов и предоставив возможность самоуправлениям самим утверждать положения портов. Реформа позволит сократить число членов советов малых портов с нынешних десяти до максимум пяти, что обеспечит экономию ресурсов, сбалансированное представительство и конструктивное принятие решений.

Как указывает Минсообщения, основными преимуществами реформы станут деполитизация портов, обеспечение профессионального управления, привлечение местных властей к принятию решений, разделение собственности и возможность для владельцев развивать индустриальные объекты вблизи портов. Реформа также предусматривает консолидацию ряда видов портовой деятельности и услуг с целью эффективного использования ресурсов.

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