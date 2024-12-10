Сегодня ночью в Латвии усилил мороз

В Курземе температура опустится до 0...-5 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах в некоторых районах страны будет скользко. Будет дуть слабый ветер, а на севере во второй половине ночи небо постепенно затянет облаками.

Десятый день декабря ожидается частично облачным и без осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до -3...+1 градуса, в прибрежных районах +5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность и без осадков. Ветер слабый, переменного направления. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, в пригородах - до -7 градусов. Днем воздух прогреется до -1 градуса.

