Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Сбитый в Иране F-15: как пилоты проходят школу выживания

Euronews 4 апреля, 2026 11:47

Всюду жизнь 0 комментариев

От сбитого F-15 в Иране до самых рискованных спасательных миссий - как тренировки Sere готовят пилотов к выживанию в тылу врага и экстремальным сценариям.

Американский F-15 сбит над Ираном. Один из двух пилотов, находившихся на борту, был найден в ходе операции американских войск, второй до сих пор числится пропавшим без вести.

За каждым сбитым пилотом, за каждым катапультированием и каждым побегом через враждебную территорию красной нитью стоит техника, мужество и выносливость: тренинг-программа Sere- Survival, Evasion, Resistance and Escape.

Эта программа - не просто аварийный курс: она готовит пилотов к выживанию в самых экстремальных условиях, уклонению от противника и благополучному возвращению.

Кодекс Sere: выжить, спрятаться, сопротивляться, сбежать

Первым шагом в случае падения самолета является катапультирование - физически жесткое и психологически сильное испытание. Как вспоминает бывший пилот Эми Макграт, "если вы останетесь живы, вы будете знать, как общаться с поисковыми группами, которые вот-вот прибудут".

Оказавшись на земле, пилоты должны найти безопасное убежище, остаться незамеченными и передать свое местоположение спасательным командам, не будучи перехваченными. В этом и заключается суть дисциплины Sere - обучения, сочетающего выживание во враждебной среде с экстремальной психологической устойчивостью.

Исторические примеры выживания

История сбитых пилотов изобилует невероятными эпизодами. В 1966 году пилот ВМС США Дитер Денглер был захвачен в Лаосе, подвергнут пыткам и заключен в тюрьму, после чего ему удалось бежать и несколько недель выживать на вражеской территории, пока его не спасли.

Во время Второй мировой войны легендарный Чак Йегер выжил после того, как его сбили во Франции, и с помощью сил Сопротивления пересек Европу и добрался до Испании.

Во Вьетнаме капитан Скотт О'Грейди шесть дней прятался в джунглях, прежде чем был спасен, а в Северной Африке таких пилотов, как Ники Барр, после вынужденной посадки в пустыне лечили и направляли местные жители.

Эти истории показывают, что обучение Sere - это не абстрактная теория, а набор проверенных методов, которые превращают хаос сбитого самолета в конкретные возможности для спасения и выживания.

Сбитый F-15: практическое применение

Перед пилотами сбитого F-15 стоит одна и та же задача: катапультироваться, найти укрытие, избежать захвата и связаться со спасательными командами. Тренировки Sere готовят пилотов ко всем возможным ситуациям, даже в самых непредсказуемых обстоятельствах, позволяя им сохранять ясность ума, пользоваться средствами связи и психологически выдерживать до момента восстановления.

Оказавшись на земле, пилот должен сочетать три одновременных действия: прятаться, сообщать о своем положении и справляться со стрессом, голодом, травмами и одиночеством. Каждая симуляция курса Sere закрепляет эти навыки, проверяя физические и психологические пределы кандидатов. Инструкторы используют экстремальные сценарии, имитацию захвата и вымышленные допросы, чтобы подготовить пилотов к преодолению самых сильных нагрузок на вражеской территории.

Многие ветераны отмечают, что некоторые симуляции напоминают настоящий плен. Курс Sere учит не только выживать физически, но и противостоять психологически, планировать стратегии побега и сохранять хладнокровие в условиях угрозы. Именно это сочетание подготовки, дисциплины и стойкости делает разницу между пленением и спасением, превращая каждого сбитого пилота в выдающийся пример мужества и решимости.

Ситуация и оперативный сценарий сбитого самолета

Сбитый над Ираном истребитель F-15E Strike Eagle представляет собой значительное событие с тактической и стратегической точек зрения, поскольку, согласно многочисленным международным источникам, это первый американский истребитель, сбитый вражеским огнем в ходе текущей кампании.

На снимках, опубликованных иранскими СМИ, видны обломки и части фюзеляжа, которые можно отнести к F-15E из американской эскадрильи (организованное подразделение пилотов и оперативных самолетов ВВС США), что опровергает первоначальные утверждения о сбитом F-35 и указывает на то, что сбитый самолет является двухместной моделью, используемой для выполнения передовых задач класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Власти и военное командование США подтвердили факт инцидента и приступили к выполнению боевой поисково-спасательной операции высокого уровня (CSAR) с привлечением тактических средств восстановления экипажа на территории противника, а также операций по наблюдению, дозаправке и воздушной поддержке. На данный момент открытые источники сообщают, что по крайней мере один из двух членов экипажа спасен, а поиски второго продолжаются в сложной оперативной обстановке, в которой различные силы - местные и военные - реагируют на присутствие изолированных летчиков.

С тактической точки зрения, сбитый самолет на территории, глубоко защищенной иранскими силами, показывает, что местные системы ПВО способны поражать современные платформы, заставляя пересмотреть планы полетов и оперативные доктрины в сценариях с высокой степенью защиты. Заявления иранской стороны, содержащие призывы к населению захватить оставшихся летчиков, также подчеркивают риск психологической и пропагандистской эскалации параллельно с военными операциями.

В целом, этот инцидент привлекает внимание к хрупкости глубоких воздушных операций в районах, защищенных современными системами, и к важности интегрированных возможностей CSAR, поскольку потеря боевого самолета выходит за рамки материального аспекта: она влечет за собой интенсивные затраты ресурсов, высокие риски для восстановительных средств и потенциальные дипломатические и стратегические последствия в текущей динамике конфликта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать