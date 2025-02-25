Сартс: прежний мировой порядок рухнул

Из переговоров между представителями США и России, которые вызвали опасения, что две сверхдержавы могут договориться о прекращении войны за спиной Украины, Сартс пришел к выводу, что нынешний мировой порядок рухнул, и пути назад нет."В этом новом порядке действуют иные правила игры - в принципе не существует, скажем так, ценностей или правовых норм, есть только позиция силы", - заявил Сартс. По его мнению, Европа и Украина не являются достаточно сильными игроками в этом "новом мировом порядке", как его представляют администрация президента США и Россия.

"Администрация Трампа явно считает, что ни Украина, ни Европа в настоящее время не обладают достаточной силой, чтобы иметь смысл и интерес к взаимодействию с ними. Мы должны считаться с этой позицией. Должны ли мы поддаваться ей? Я думаю, нет", - сказал Сартс.

Комментируя возможный исход переговоров США и России, Сартс не убежден, что они могут привести к прекращению огня на Украине. "Потому что готовность Путина и Трампа находится в разных местах. Путин по-прежнему хочет править всей Украиной, а Трампу нужен быстрый мир. Конечно, Путин пытается переиграть Трампа", - отметил Сартс.