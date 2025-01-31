Сапоги опять протекли? Как выбирать непромокаемую обувь

При всём богатстве выбора

На отсутствие выбора подходящей обуви нынешнему потребителю жаловаться не приходится. Утепленные кроссовки и угги, классические зимние сапоги — как из натуральной кожи, так и искусственной, сапоги-дутики из плащевки с утепляющим наполнителем — список зимней обуви можно продолжить.

Разнообразны и места ее приобретения. Одни предпочитают покупать обнову в классических магазинах, расположенных в торговых центрах и на рынках. Здесь предмет покупки можно хотя бы визуально осмотреть и примерить. Конкуренцию местам стационарной торговли составляют интернет-магазины с их привлекательными ценами и картинками. Но, как предупреждает Государственный центр защиты прав потребителей (ГЦЗПП), прежде чем совершить покупку и перечислить деньги, следует внимательно оценить сам интернет-магазин, ведь здесь могут скрываться мошенники.

Нужно почитать отзывы в Интернете, посмотреть, как долго он существует, условия оплаты и контактные телефоны. Ведь зачастую при покупках в интернет-магазинах вам могут прислать обувь совершенно иного качества, чем вы рассчитывали, даже если она и соответствует изображению на интернет-сайте. Кроме того, обувь, предназначенная, к примеру, для стран Южной и Центральной Европы, не подходит для нашего климата.

Дают течь

Жалобы потребителей на промокающие сапоги и ботинки в осенне-зимний период — явление традиционное и повторяющееся из года в год. Покупателям почему-то кажется, что в любой обувке можно преспокойно гулять по лужам и ноги останутся сухими. Вообще, жалобы на некачественную обувь лидируют среди прочих товаров и услуг в статистике ГЦЗПП. Но не факт, что в каждом случае претензии потребителей безусловно удовлетворяют.

Считается, что в гардеробе среднестатистического горожанина в осенне-зимний период должно быть по меньшей мере пять пар обуви. Для сухой и солнечной погоды подойдут сапоги или ботинки на тонкой подошве с верхом из замши или кожи. Когда же еще и морозно, то нужно надевать обувь с меховой подкладкой.

Начались небольшие осадки в виде дождя или снега — носим обувь на толстой подошве и желательно без ниточного шва по периметру крепления подошвы. И наконец, если дождь превратился в проливной, сменившийся на мокрый снег, то единственное, что гарантированно сохранит ноги в сухости, — это резиновые сапоги.

Однако в действительности многие ограничиваются приобретением только одной пары обуви. И здесь потребители разделяются на несколько категорий. Одни выбирают обувку исключительно, чтобы она смотрелась. Высокий каблук, тонкая подошва, тонкая кожа и множество разрезных деталей на голенище — это, может быть, и красиво, но на влагостойкость таких сапожек не надейтесь. Другие же гоняются за дешевизной.

В продаже можно найти сапоги или ботинки и за 20-30 евро. Приобретающих подобную обувь не останавливают ни торчащие со всех сторон нитки, ни подошва, приклеенная к картонному основанию несколькими каплями клея. И когда обновка начинает безнадежно протекать, следуют жалобы возмущенных покупателей.

Что говорится в законе?

Согласно статье 28 Закона о защите прав потребителей ЛР, претензии по качеству товара (фабричный брак) потребитель имеет право выдвигать в течение двух лет с момента покупки товара. Но сначала нужно доказать, что это именно фабричный брак, а не нарушение условий эксплуатации. Даже если сапоги и развалились сразу после покупки, в первую очередь следует бесплатный ремонт, а затем, если это невозможно, — обмен на равноценный товар. И только если все эти действия не выполнены либо осуществлены, но доставили неудобства потребителю, последний может потребовать возврата денег.

Бывают случаи, когда клиент, приобретя обувь в магазине, через несколько дней возвращает ее в целости и сохранности: мол, она ему не понравилась либо не подошла по размеру, и он хочет назад деньги. И продавец имеет полное право ему отказать, так как латвийский Закон о защите прав потребителей не дает права выдвигать продавцу какие-либо требования по приобретенному товару, если у него нет дефектов. Однако здесь есть исключения.

В течение двух недель с момента приобретения можно без всякого объяснения вернуть товар, который был приобретен вне постоянных торговых помещений (магазин, киоск на рынке), где у клиента не было возможности его тщательно осмотреть и померить. Это касается и разъездной торговли, когда обувь коммивояжеры доставляют потребителю по месту его жительства, работы или в другие места.

Возврат действует и при заключении дистанционного договора, то есть о покупке товара потребитель договаривается со второй стороной, используя прежде всего онлайн-торговлю, заказывая товар в интернет-магазинах или по каталогам. Но изделие должно быть без следов эксплуатации и в упаковке.

Признаки фабричного брака

При покупке обуви продавец обязан ознакомить покупателя с условиями эксплуатации изделия. Чаще всего в коробку с обувью вкладывается листок с текстом на государственном языке, где прописаны условия эксплуатации. Как правило, под случаи обмена и возврата подпадают следующие ситуации: частичное или полное отклеивание подошвы; нарушение ниточных швов; осыпание красителя; истирание подошвы при эксплуатации обуви менее трех месяцев. К гарантийным случаям также иногда относят дефекты каблука, такие как перелом, раскол или отрыв, и оседание задника.

Но требовать возврата или обмена обуви не имеет смысла в том случае, если на ней присутствуют следы эксплуатации в виде механических повреждений: порезы или сдирание; обувь подвергалась ремонту до предъявления продавцу; изделие использовалось в местах, для этого не предназначенных; время эксплуатации покупки не соответствует сезонности, заявленной производителем.

Ежедневная эксплуатация модельной обуви, особенно в условиях осенне-зимнего периода, в дождь, снег и слякоть, приводит к быстрой потере товарного вида и выходу ее из строя. Что касается протекания обуви, то большинство производителей заранее оговаривают, что промокание обуви в местах прошивки, а также промокание обуви с кожаным верхом не является браком.

Влага непобедима?

При покупке кожаной зимней обуви ни один честный производитель или продавец не дадут гарантию, что ваши ноги при любых обстоятельствах останутся сухими. Натуральная кожа как материал проницаема для воздуха, пара и влаги. И когда она пребывает в долгом контакте с мокрым снегом, от нее нельзя требовать невозможного. Хотя, конечно, толщина и плотность кожи важны: чем они больше, тем выше ее водостойкость. И наоборот.

Так что если ваши новые сапожки из тонкой кожи промокли после двухчасовой ходьбы под мокрым снегом или дождем, не бегите сдавать их обратно в магазин. Продавцы наверняка откажут вам в замене товара или возврате денег. Ведь виноваты вы сами: не нужно было ходить в кожаных сапогах под дождем. То же самое касается изделий из кожзама. Абсолютно влагонепроницаема только резина.

Следует помнить, что самым уязвимым местом для влаги является стык подошвы и верха обуви. Чаще всего в качестве крепления используется клеево-прошивной метод. Но он и лужи — вещи несовместные. Как бы прочно ни была приклеена подошва, через ниточный шов — а он строчится по бортику вдоль всего периметра — вода дырочку найдет.

Эксперты чаще всего сталкиваются с жалобами на промокаемость именно такой обуви. Она привлекает покупателей: удобная, теплая и с великолепным дизайном благодаря именно ниточному шву. Однако для сырой погоды не предназначена. Оптимальной для сырой погоды, если вы не хотите надевать резиновые сапоги, является обувь, где подошва приклеена методом жидкого формования.

Александр ФЕДОТОВ