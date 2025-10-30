Санкции против нефтегигантов РФ: топливо в Латвии опять подорожает?

После объявления санкций против "Лукойла" и "Роснефти" цена на нефть выросла с 62 до 66-67 долларов за баррель, хотя это и нельзя назвать резким скачком. Поначалу реакция рынка была бурной, но вскоре затихла. Уже во вторник утром цена на нефть марки "Brent" опустилась ниже отметки 64 доллара за баррель. Санкции были введены в момент, когда удары Украины уже вывели из строя около пятой части нефтеперерабатывающих мощностей России.

Это, безусловно, является серьезной проблемой для самой России, но не для остального мира, пока есть нефть для производства топлива. Однако санкции против упомянутых компаний означают проблемы с поставками сырой нефти. Тем не менее цены на нее быстро скорректировались вниз, подтверждая тенденцию последних трех лет - рост стоимости нефти никогда не бывает устойчивым, и общая динамика остается нисходящей.

Латвия пока может чувствовать себя относительно спокойно - повышения цен на топливо из-за колебаний цен нефти не прогнозируется. Для России санкции означают уменьшение возможностей финансировать производство вооружения и военные действия в Украине. То, как будет развиваться ситуация на мировом нефтерынке и как это повлияет на цены топлива в Латвии, во многом зависит от действий других крупных экспортеров нефти. Ослабление роли России позволит им воздерживаться от сокращения добычи, направленного на поддержание цен, потому уровень цен, вероятно, останется близким к нынешнему.