Санкции против нефтегигантов РФ: топливо в Латвии опять подорожает?

© LETA 30 октября, 2025 09:58

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Введение санкций против нефтегазового сектора России - не та сфера, где решения принимаются быстро - ни в Евросоюзе, ни за океаном. Хотя с начала войны России против Украины структура нефтяного рынка изменилась, Россия по-прежнему играет значительную роль в мировой добыче нефти, пишет LETA со ссылкой на публикацию TVnet.

После объявления санкций против "Лукойла" и "Роснефти" цена на нефть выросла с 62 до 66-67 долларов за баррель, хотя это и нельзя назвать резким скачком. Поначалу реакция рынка была бурной, но вскоре затихла. Уже во вторник утром цена на нефть марки "Brent" опустилась ниже отметки 64 доллара за баррель. Санкции были введены в момент, когда удары Украины уже вывели из строя около пятой части нефтеперерабатывающих мощностей России.

Это, безусловно, является серьезной проблемой для самой России, но не для остального мира, пока есть нефть для производства топлива. Однако санкции против упомянутых компаний означают проблемы с поставками сырой нефти. Тем не менее цены на нее быстро скорректировались вниз, подтверждая тенденцию последних трех лет - рост стоимости нефти никогда не бывает устойчивым, и общая динамика остается нисходящей.

Латвия пока может чувствовать себя относительно спокойно - повышения цен на топливо из-за колебаний цен нефти не прогнозируется. Для России санкции означают уменьшение возможностей финансировать производство вооружения и военные действия в Украине. То, как будет развиваться ситуация на мировом нефтерынке и как это повлияет на цены топлива в Латвии, во многом зависит от действий других крупных экспортеров нефти. Ослабление роли России позволит им воздерживаться от сокращения добычи, направленного на поддержание цен, потому уровень цен, вероятно, останется близким к нынешнему.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуце на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

