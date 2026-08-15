Ринкевич сказал, что безопасность Латвии — это дело не только спецслужб: «Латвия — это не «они» и «мы». Латвия — это мы все, одно большое «мы». Каждый из нас несёт ответственность за себя и своих близких».

Он подчеркнул, что задача всех состоит в том, чтобы найти золотую середину между двумя крайностями — тревожностью и равнодушием. По мнению президента, эта золотая середина представляет собой спокойные и целенаправленные действия: «Это и переход в безопасное место, когда кажется, что «да ничего не случится». А потом — урок для каждого и вопрос — что нужно изменить, чтобы в подобных ситуациях неуверенность прошла, остались только мир и уверенность».

При этом глава государства признал, что это вопрос не только безопасности — так нужно поступать во всех житейских ситуациях: «В это суровое время мы должны сохранять веру — веру в добро, в общечеловеческие ценности, в любовь к людям. Это те ценности, которые особенно близки именно здесь, именно сегодня, именно в Аглоне».