В своей речи глава государства отметил, что иногда из соображений безопасности приходится перепланировать свой день или, как недавно случилось, ночь, может случиться, что придётся меньше поспать, куда-то опоздать: «Может случиться так, что что-то не будет доделано до конца, но давайте помнить, что самый важный план в нашей жизни — быть живым и здоровым, верить в это». Сам президент сказал, что он верит — если заботиться о себе и поддерживать сограждан, то это возможно.
Ринкевич также заметил, что регулярно бывал в Аглоне, но с речью на празднике обращается к обществу впервые. Он подчеркнул, что на любом событии, даже самом светлом и миролюбивом, необходимо думать о безопасности.
По словам президента, нынешняя реальность, причём не только в Латвии или в Латгалии, но и во всём мире такова, что небо находится под угрозой: «Новые инциденты могут повториться. Ещё вчера мы с этим справились». Ринкевич также выразил благодарность всем службам, которые заботятся о нашей безопасности, в том числе на празднике.
Ринкевич сказал, что безопасность Латвии — это дело не только спецслужб: «Латвия — это не «они» и «мы». Латвия — это мы все, одно большое «мы». Каждый из нас несёт ответственность за себя и своих близких».
Он подчеркнул, что задача всех состоит в том, чтобы найти золотую середину между двумя крайностями — тревожностью и равнодушием. По мнению президента, эта золотая середина представляет собой спокойные и целенаправленные действия: «Это и переход в безопасное место, когда кажется, что «да ничего не случится». А потом — урок для каждого и вопрос — что нужно изменить, чтобы в подобных ситуациях неуверенность прошла, остались только мир и уверенность».
При этом глава государства признал, что это вопрос не только безопасности — так нужно поступать во всех житейских ситуациях: «В это суровое время мы должны сохранять веру — веру в добро, в общечеловеческие ценности, в любовь к людям. Это те ценности, которые особенно близки именно здесь, именно сегодня, именно в Аглоне».
Президент считает, что мы должны защищать нашу Латвию и физически, и духовно, при этом мы не имеем права размениваться на мелочи: «Мы не имеем права ссориться, покоряться злу, вражде, предрассудкам и нетерпимости».
Увы, как признал президент, в обществе зачастую царит вражда, которую, по его словам, усугубляет анонимность в соцсетях: то, что говорится анонимно, редко заявляется открыто и лицом к лицу.
«Любая вражда — по отношению к латышам или нелатышам, людям другой расы, цвета кожи или религиозных убеждений — разрушительна. Она останавливает развитие и препятствует единению, вызывает отсталость и раскол, против неё мы должны бороться все вместе», — заявил президент в своей речи.
Кроме того, Ринкевич подчеркнул, что основной закон Латвии — Сатверсме — определяет основу ценностей государства, а это право на свободу совести и свободу слова, уважение к человеку и его предпочтениям. Это как христианские ценности, так и латышский образ жизни (latviskā dzīvesziņa): «Все, кто зовёт Латвию своим домом, все, кто сюда пришёл, должны уважать и блюсти ценности нашего народа и нашего государства, нашу культуру и наш язык. Только так мы можем пережить эти тревожные времена, уживаться между собой и укреплять силу нашего духа».
Президент также поблагодарил всё духовенство и всех верующих за их повседневный труд, несущий мир и уверенность, поддерживающий тех, кому больше всех нужна помощь, в особенности духовная.
«Нам нужно по-настоящему прислушаться и к себе, и к близким. Мы сегодня должны создавать будущее Латвии. В моменты угроз и сомнений мы должны укреплять безопасность Латвии и делать это вместе, потому что это мы — одна земля, один народ, одна Латвия», — сказал Ринкевич.
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