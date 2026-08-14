Возле озера Божева, примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае, истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили беспилотник, влетевший в воздушное пространство Латвии.

Дрон был сбит над лесистой местностью, люди и имущество не пострадали. По имеющейся информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием применяемых Россией средств радиоэлектронной борьбы.

На месте работают военнослужащие Национальных вооруженных сил, земессарги и сотрудники Государственной полиции. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на значительной территории.