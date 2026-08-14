В субботу, 15 августа, Ринкевич впервые с момента вступления в должность президента планирует обратиться к собравшимся в Аглоне на праздновании Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Президент находился в ежегодном отпуске с 8 августа. 15 августа должен был стать его последним днем.
Ранним утром в пятницу жителей Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев предупредили об угрозе в воздушном пространстве.
Возле озера Божева, примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае, истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили беспилотник, влетевший в воздушное пространство Латвии.
Дрон был сбит над лесистой местностью, люди и имущество не пострадали. По имеющейся информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием применяемых Россией средств радиоэлектронной борьбы.
На месте работают военнослужащие Национальных вооруженных сил, земессарги и сотрудники Государственной полиции. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на значительной территории.
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