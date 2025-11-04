Само ходит и поднимается по лестницам? Это новое кресло от Toyota

Вместо привычных колёс у него — роботизированные конечности с приводами и системой балансировки на основе искусственного интеллекта. Сенсоры сканируют поверхность под ногами в реальном времени, помогая креслу двигаться по неровной местности, бордюрам и даже ступеням.

Toyota называет Walk Me шагом к «инклюзивной робототехнике». Кресло предназначено для людей с ограниченной подвижностью, которым обычная инвалидная коляска не подходит. У него встроена поддержка осанки, боковые элементы управления и мягкое внешнее покрытие — не только для защиты механизмов, но и чтобы техника выглядела дружелюбно, а не пугающе.

«Это не просто устройство для передвижения, а способ вернуть независимость и уверенность», — заявили в Toyota.

Когда Walk Me складывается, он уменьшается до размеров чемодана и помещается в багажник автомобиля или общественный транспорт.