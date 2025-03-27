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Саммит «коалиции желающих»: Макрон анонсировал «франко-британскую миссию» в Украине (1)

Euronews 27 марта, 2025 20:18

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Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

"Европа знает, как защитить себя. Мы должны это доказать", - заявил украинский президент Владимир Зеленский своим европейским союзникам. Они собрались в четверг в Париже, чтобы решить, как укрепить позиции Украины, добивающейся прекращения огня в войнес Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце лидеров почти 30 стран, а также глав НАТО и ЕС. Участники саммита изучили предложения о размещении миротворцев в Украине и варианты мирного соглашения и сформировали "коалицию желающих"

Как заявлялось накануне, одна из целей саммита - заложить основу для будущего обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе как первой линии обороны против любой агрессии на фоне растущей угрозы со стороны России.

Усилия по созданию коалиции стран, готовых помочь Киеву, возглавляют Франция и Великобритания.

Уже по завершении саммита Макрон объявил, что обе страны отправят в Украину свой контингент.

"Франко-британская миссия", по его словам, будет реализовываться "в тесном сотрудничестве с Киевом" с тем, чтобы "подготовить украинскую армию, определить её формат с точки зрения размера, количества солдат, типа вооружений. Это позволит нам лучше работать над планированием, чтобы вывести Украину на передний план".

Выступая на пресс-конференции, он также приветствовал "выход Европы из категории геополитического меньшинства" по отношению к Соединённым Штатам. Они, по словам президента Франции, остаются "надёжным союзником". Но у Европы и США разные интересы, и европейцы "должны действовать самостоятельно".


Ранее в среду Макрон заявил, что в перспективе миротворческие силы могут быть развёрнуты в "важных городах, на стратегических базах", и если Россия начнёт новое нападение, то они "ответят" на него.

"В случае агрессии, этот военный контингент, по сути, окажется под ударом, а это - уже будет в рамках наших обычных обязательств", - сказал французский лидер.

"Если наши солдаты дислоцированы, задействованы, то они там для того, чтобы реагировать, выполнять приказы главнокомандующего и отвечать на конфликт, если он возник".

"Так что мы не на передовой, мы не идём воевать, но мы там для того, чтобы гарантировать прочный мир. Это и есть пацифистский подход", - добавил президент. "Единственными, кто мог бы спровоцировать конфликт, были бы русские, если бы они снова решили начать агрессию".

Встреча в Париже прошла на фоне активизации усилий по достижению перемирия.

Заключённое при посредничестве США соглашение о защите судоходства в Чёрном море и отказе от ударов по энергетической инфраструктуре было воспринято как первый шаг к миру. Однако Москва и Киев разошлись во мнениях относительно условий прекращения огня и обвиняют друг друга в нарушениях.

Несмотря на достигнутые договоренности, обстрелы не утихли. В четверг украинские СМИ сообщили, что за последние сутки в результате российских атак десятки людей получили ранения и один человек погиб.

Зеленский заявил, что эти нападения в очередной раз показывают, что США и Европе не стоит ослаблять санкции против Москвы.

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