Сами, всё сами — США сообщили НАТО, что примут минимальное участие в гарантиях Украине: Politico

Редакция PRESS 21 августа, 2025 12:06

Во вторник вечером высокопоставленный представитель Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в обеспечении безопасности Украины. Это один из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя бремя поддержания прочного мира в Киеве, пишет Politico.

Эти комментарии Элбриджа Колби, заместителя министра обороны по политическим вопросам, прозвучали в ответ на вопросы европейских военных лидеров на совещании под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. По словам европейского чиновника и другого человека, осведомленного о ходе переговоров, главы министерств обороны Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настоятельно призвали американскую сторону раскрыть информацию о том, какие войска и авиационные ресурсы она готова предоставить Украине для поддержания мирного соглашения с Россией.

Эта встреча и еще одно спешно созванное совещание лидеров НАТО в среду усилили опасения союзников, что президент Дональд Трамп будет полагаться на Европу в обеспечении долгосрочного мира после того, как Россия прекратит свое вторжение, по словам шести американских и европейских чиновников, которым, как и другим, было обещано анонимность для обсуждения частных бесед.

«Становится очевидным, что это будет Европа", — сказал дипломат НАТО, который был проинформирован о переговорах. 

Встречи, которые состоялись через несколько дней после того, как Трамп и европейские лидеры встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в знак единства, подчеркивают огромную задачу, стоящую перед союзниками, которые рассматривают планы по отправке миротворческих сил в Украину и закупке дополнительного американского оружия для Киева.

В понедельник Трамп заявил, что готов направить американские войска в Украину. Но во вторник он сдал назад, заявив, что вместо этого он готов предоставить воздушную поддержку европейским войскам в Украине. 

«Я не знаю, что это значит для нас, — сказал один из европейских чиновников. - По сути, мы вернулись к тому, где были весной, с коалицией желающих».

В этом году Колби провел проверку запасов боеприпасов США, в результате которой в июле министр обороны Пит Хегсет на короткое время заморозил американскую военную помощь Украине. Он также давно призывает европейских союзников делать больше для защиты континента от России. Его присутствие на переговорах может означать, что Европе будет сложнее заручиться поддержкой США в сфере безопасности.

«Заместитель министра Колби принял участие в вчерашней встрече, чтобы передать указания президента Трампа и министра Хегсета относительно гарантий безопасности для Украины, поскольку мы поддерживаем исторические усилия президента по прекращению этого трагического конфликта, — заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. - На встрече заместитель министра Колби сосредоточился на том, чтобы обсуждение отражало заявления президента Трампа по этому вопросу».

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

