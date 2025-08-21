Сами, всё сами — США сообщили НАТО, что примут минимальное участие в гарантиях Украине: Politico

Эти комментарии Элбриджа Колби, заместителя министра обороны по политическим вопросам, прозвучали в ответ на вопросы европейских военных лидеров на совещании под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. По словам европейского чиновника и другого человека, осведомленного о ходе переговоров, главы министерств обороны Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настоятельно призвали американскую сторону раскрыть информацию о том, какие войска и авиационные ресурсы она готова предоставить Украине для поддержания мирного соглашения с Россией.

Эта встреча и еще одно спешно созванное совещание лидеров НАТО в среду усилили опасения союзников, что президент Дональд Трамп будет полагаться на Европу в обеспечении долгосрочного мира после того, как Россия прекратит свое вторжение, по словам шести американских и европейских чиновников, которым, как и другим, было обещано анонимность для обсуждения частных бесед.

«Становится очевидным, что это будет Европа", — сказал дипломат НАТО, который был проинформирован о переговорах.

Встречи, которые состоялись через несколько дней после того, как Трамп и европейские лидеры встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в знак единства, подчеркивают огромную задачу, стоящую перед союзниками, которые рассматривают планы по отправке миротворческих сил в Украину и закупке дополнительного американского оружия для Киева.

В понедельник Трамп заявил, что готов направить американские войска в Украину. Но во вторник он сдал назад, заявив, что вместо этого он готов предоставить воздушную поддержку европейским войскам в Украине.

«Я не знаю, что это значит для нас, — сказал один из европейских чиновников. - По сути, мы вернулись к тому, где были весной, с коалицией желающих».

В этом году Колби провел проверку запасов боеприпасов США, в результате которой в июле министр обороны Пит Хегсет на короткое время заморозил американскую военную помощь Украине. Он также давно призывает европейских союзников делать больше для защиты континента от России. Его присутствие на переговорах может означать, что Европе будет сложнее заручиться поддержкой США в сфере безопасности.

«Заместитель министра Колби принял участие в вчерашней встрече, чтобы передать указания президента Трампа и министра Хегсета относительно гарантий безопасности для Украины, поскольку мы поддерживаем исторические усилия президента по прекращению этого трагического конфликта, — заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. - На встрече заместитель министра Колби сосредоточился на том, чтобы обсуждение отражало заявления президента Трампа по этому вопросу».