Сами не едим и вам не дадим: зелёные озаботились введением в Латвии налога на мясо

Авторы инициативы подчеркивают, что "включение реальной стоимости мяса в рыночные цены стало бы важным шагом на пути к более справедливой и устойчивой продовольственной системе, в которой потребитель видит реальную цену продукта, а производитель получает вознаграждение за природо- и общественно-безопасные методы производства

Основная цель НРН — обеспечить, чтобы затраты, связанные с использованием природных ресурсов, влиянием потребления мяса на климат, загрязнением окружающей среды и здоровье населения, отражались в ценах на продукты питания, таким образом способствуя более ответственному потреблению и более устойчивому выбору".

А реальную цену мяса они хотят определять сами. Для нас всех. Типа, мы не едим - и вам не дадим. Такая вот "зеленая демократия".

А между тем мясо — важный источник высококачественного белка, железа, витамина B12 и цинка, необходимых для работы мышц, мозга и иммунной системы. Умеренное потребление мяса помогает поддерживать силу, выносливость и общее здоровье.

Что касается животноводства, современные устойчивые практики снижают воздействие на окружающую среду. Существуют методы, позволяющие уменьшить выбросы парниковых газов, рационально использовать землю и воду, а также восстанавливать почвы. Ответственное животноводство может быть частью экологически сбалансированной продовольственной системы.