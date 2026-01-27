Sadales tīkls переходит на 15-минутный учёт электроэнергии: что это значит для клиентов

Более детальные данные позволят потребителям точнее отслеживать своё энергопотребление, а производителям — анализировать динамику выработки электроэнергии. Такая прозрачность помогает эффективнее использовать ресурсы и лучше планировать потребление.

Переход на 15-минутный учёт происходит автоматически — клиентам не нужно предпринимать никаких действий. Данные по-прежнему можно будет просматривать и в привычных разрезах: за час, день, месяц и год. Первый счёт, в котором расчёты будут основаны на фактических 15-минутных данных, клиенты получат в марте — за электроэнергию, потреблённую в феврале.

В Sadales tīkls отмечают, что более частый учёт особенно важен для рынка электроэнергии, который всё активнее адаптируется к колебаниям производства «зелёной» энергии. Кроме того, такие данные создают основу для появления новых рыночных продуктов, лучше соответствующих потребностям клиентов.

Напомним, что с 1 октября 2025 года европейский рынок электроэнергии перешёл на 15-минутный период учёта данных, чтобы обеспечить единые принципы работы во всех странах Европейского союза.