С запада надвигаются облака: прогноз погоды на вторник

4 августа, 2025 15:36

Новости Латвии 0 комментариев

Вторник в Латвии будет преимущественно облачным и ветреным, прогнозируют синоптики. Предстоящей ночью местами пройдут кратковременные дожди, на востоке страны возможны ливни с грозами. Температура воздуха составит +12…+17 градусов.

Днем начиная с запада небо начнет затягивать облаками, в некоторых регионах возможен небольшой дождь, в Курземе - более интенсивные осадки. Юго-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +19…+24 градуса.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +16 градусов, в пригородах - до +13…+15. Днем будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +21…+22 градусов.
 

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

