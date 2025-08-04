С запада надвигаются облака: прогноз погоды на вторник

Днем начиная с запада небо начнет затягивать облаками, в некоторых регионах возможен небольшой дождь, в Курземе - более интенсивные осадки. Юго-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +19…+24 градуса.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +16 градусов, в пригородах - до +13…+15. Днем будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +21…+22 градусов.

