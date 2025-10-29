Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С ума сошли!? В Словакии введены ограничения скорости… для пешеходов

29 октября, 2025 15:52

В Словакии приняли новый закон, устанавливающий лимит скорости на тротуаре - не более 6 километров в час. Документ вызвал волну удивления в стране, пишет Politico.

Отмечается, что ограничение распространяется на пешеходов, велосипедистов, скейтбордистов, а также водителей скутеров и электроскутеров - всех, кому разрешено передвигаться по тротуарам. Представители власти говорят, что закон направлен на ограничение скорости именно двухколесного транспорта.

"Главная цель - повысить безопасность на тротуарах, учитывая рост количества столкновений с водителями скутеров", - сказал автор поправки Любомир Важни из правящей партии "Смер". Politico отмечает, что средняя скорость пешехода составляет 4-5 км/ч, но для физически здорового человека вполне нормально идти и со скоростью 6,4 км/ч, что формально будет нарушением нового словацкого закона.

Оппозиция уже раскритиковала поправку к закону о дорожном движении.

"Если мы хотим уменьшить количество ДТП, нам нужны более безопасные велосипедные дорожки, а не абсурдные ограничения, которые физически невозможно соблюдать. При указанной скорости велосипедист едва может удержать равновесие", - сказал Мартин Пекар из оппозиционной либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Даже в Министерстве внутренних дел страны не оценили решение своих коллег из правящей коалиции в парламенте и заявили, что разумнее было бы просто запретить движение электросамокатов на тротуарах.

Поправка изрядно удивила и рядовых словаков. В социальных сетях граждане задаются вопросом, не получат ли они штраф, если будут бежать по тротуару, чтобы успеть на автобус.

Новый закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

