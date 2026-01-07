С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Рита Плуме, в среду во время рабочего визита в Резекне Лаце выразила обеспокоенность ситуацией вокруг латгальского концертного зала "Gors" и подходом самоуправления к деятельности учреждений культуры.
В Резекне министр встретилась с мэром города Александром Барташевичем и представителями самоуправления, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг деятельности и управления концертным залом.
Лаце отметила, что у представителей самоуправления отсутствует понимание как принципов работы культурных институтов, так и того, что качество культурных мероприятий измеряется не только количеством посетителей.
Лаце отметила, что государство до сих пор оказывало существенную поддержку культурной жизни в Латгале, в том числе инвестировав несколько миллионов евро в строительство концертного зала "Gors", выделяя финансирование из Государственного фонда культурного капитала и обеспечивая работу Латгальской музыкально-художественной школы. Министр подчеркнула, что Латгале является важным регионом Латвии и сокращать государственную поддержку культуры там не планируется.
Во время встречи Лаце попросила самоуправление ознакомить Министерство культуры с результатами проведенного аудита и выводами рабочей группы, а также в очередной раз призвала привлечь представителей отрасли и министерства к дальнейшим дискуссиям об управлении концертным залом "Gors".
В беседе с представителями Резекненского самоуправления приняли участие директор департамента самоуправлений Министерства умного управления и регионального развития Виестурс Разумовскис и директор департамента конкурентоспособности предпринимательской деятельности Министерства экономики Элина Петерсоне.
Как сообщалось, после аудита функций ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненская дума рассматривает возможность преобразования "Gors" в учреждение или выбора другой формы управления. Кроме того, уволена руководитель концертного зала Диана Зирниня.
❗️❗️❗️ Atbildīgās ministrijas Rēzeknē apspriež GORS nākotni. Uz Rēzekni darba vizītē ir ieradusies kultūras ministre Agnese Lāce (Progresīvie) un pārstāvji no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Ekonomikas ministrijas (EM). pic.twitter.com/AF8ZTC2LyQ— Latvijas Sabiedriskais medijs Latgalē (@LRLatgale) January 7, 2026