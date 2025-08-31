Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С чего начнётся осень в Латвии: синоптики обещают потепление, а что с дождями?

© LETA 31 августа, 2025 16:40

В День знаний метеорологи прогнозируют приятную погоду. Будет преимущественно облачно, но начиная с середины дня постепенно станет проясняться. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных регионах. Будет дуть слабый ветер, ночью и утром местами в западных и центральных районах образуется густой туман.

В ночь на понедельник температура воздуха понизится до +11-16 градусов, днём снова повысится до +17-22 градусов.

Во вторник солнечная погода будет чередоваться с облачной, лишь до полудня в восточных районах возможен небольшой дождь. Ночью местами образуется туман. Будет дуть восточный ветер - от слабого до умеренного.

Ночью ожидается +9-14 градусов, днём - до +20-25 градусов.

В середине недели на территорию страны придёт более тёплая воздушная масса, так что в светлое время суток температура повысится до +20-25 градусов на большей части территории.

Однако снова ожидается дождливая погода: в среду дождь прогнозируют в основном в западных и центральных районах, а в четверг - и на остальной территории Латвии. Местами ожидаются сильные ливни, возможны грозы.

До конца следующей недели погода будет примерно такая же: время от времени из облаков проглянет солнце, иногда ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью - от +12 до +17 градусов, днём местами - до +25 градусов.

