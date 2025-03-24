С апреля в Великобританию — только с э-разрешением: подробности

Прежде чем отправиться в гости к друзьям в Великобритании или в туристическую поездку, следует оформить электронное разрешение. Хотя соцсети и пестрят разного рода предостережениями, тем латвийцам, которые проживают в Великобритании и получили статус резидента либо гражданство, никакие дополнительные разрешения не требуются. Подробнее см. здесь.

С 2004 года граждане Латвии могли ездить в Соединенное Королевство без виз, но теперь, после Brexit, тех граждан стран ЕС, у которых не оформлено ETA, с апреля в страну могут не пустить. Заказать э-разрешение на границе будет нельзя, это нужно делать загодя (уйдет около трех рабочих дней). Всё, что вам для этого требуется — паспорт, приложение ЕТА и электронная почта. Цена э-документа — 10 фунтов стерлингов (12 евро).

Новшество касается только краткосрочных поездок. Тем выходцам из Латвии, у кого имеется статус постоянного жителя Великобритании (settled) или статус временного жителя (pre-settled), нужно при въезде предъявить свое удостоверение, а обладателям виз — продолжать ездить с визой. При перелете из других стран со стыковочным рейсом в Лондоне э-разрешение не нужно, если вы не планируете покидать транзитную зону аэропорта, если же вы планируете выйти — то его нужно оформить, причем на каждого члена семьи, включая детей.