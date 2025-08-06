Ржаной хлеб станет роскошью? Урожай ржи гибнет на корню из-за дождей

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Латгалии и Видземе. По данным агрономов, в этих регионах интенсивные осадки идут почти без перерыва с конца апреля. Зерно полегло, заросло сорняками, а в некоторых местах уборку так и не удалось начать.

«Мы только в воскресенье смогли выйти в поле, до этого неделями просто не могли туда въехать, — говорит агроном Валерия Анчевска из хозяйства "Ainava". — Даже крупные хозяйства страдают, а что говорить о маленьких. Урожай во многих местах годится только на корм скоту». Хозяйство Анчевской одно из крупнейших в регионе, под зерновыми и рапсом у них 1200 гектаров. Но и они работают на пределе. По её словам, те, кто не использует технологии щадящей обработки почвы, рискуют потерять всё: тракторы и комбайны просто не могут зайти на распаханную землю.

Руководитель Крāславского бюро Латвийского центра агроконсультаций Иварс Гейба подтверждает: в этом году техника в поля вышла поздно, а полноценного сбора урожая в регионе практически нет.

«Я ещё не видел ни одного полностью убранного поля ржи. На трассах нет машин с зерном, “Dzirnavnieks” пока ничего не получает. Это уже тревожный сигнал», — говорит он.

Вся надежда сейчас на краткое окно сухой погоды. Но прогнозы неблагоприятные: с конца недели вновь обещают дожди. А тем временем запасов ржи в стране всё меньше, а качественной — почти нет.

«Рожь — это латвийская история. Это наша настоящая хлебная культура, — подчёркивает агроном Андрис Скудра. — Но из-за ливней качество резко упало. А ведь именно из неё пекут настоящий латвийский хлеб. Такую муку уже сложно будет найти».

Свою обеспокоенность высказывают и пекари. Руководитель пекарни “Dona” и глава Ассоциации пекарей Карлис Земеш говорит: ситуация — беспрецедентная. «Пока пекарни используют прошлогоднюю муку. Но что будет осенью даже страшно прогнозировать. Если не начнётся молотьба до ноября, нормальной ржаной муки просто не будет. А значит, и хлеб подорожает».

Особенно сильно, по словам Анчевской, пострадают мелкие хозяйства: у них нет собственных сушилок, и они вынуждены везти зерно с повышенной влажностью на приемные пункты за повышенную цену. А компенсации за страховые случаи задерживаются.

«Деньги за ущерб ещё не поступили, а затраты растут каждый день. Маленьким фермерам будет очень тяжело», — признаёт она.

По предварительным оценкам, первые партии новой ржаной муки появятся не раньше ноября. Тогда же будет понятен масштаб потерь — и насколько взлетит цена на простой ржаной хлеб.