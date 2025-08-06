Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Ржаной хлеб станет роскошью? Урожай ржи гибнет на корню из-за дождей

Редакция PRESS 6 августа, 2025 08:47

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии под угрозой оказался один из важнейших символов национальной кухни — ржаной хлеб. Из-за продолжительных дождей в нескольких регионах страны урожай ржи практически невозможно собрать: поля подтоплены, техника вязнет, часть зерна проросла или загнивает прямо на поле. 

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Латгалии и Видземе. По данным агрономов, в этих регионах интенсивные осадки идут почти без перерыва с конца апреля. Зерно полегло, заросло сорняками, а в некоторых местах уборку так и не удалось начать.

«Мы только в воскресенье смогли выйти в поле, до этого неделями просто не могли туда въехать, — говорит агроном Валерия Анчевска из хозяйства "Ainava". — Даже крупные хозяйства страдают, а что говорить о маленьких. Урожай во многих местах годится только на корм скоту». Хозяйство Анчевской одно из крупнейших в регионе, под зерновыми и рапсом у них 1200 гектаров. Но и они работают на пределе. По её словам, те, кто не использует технологии щадящей обработки почвы, рискуют потерять всё: тракторы и комбайны просто не могут зайти на распаханную землю.

Руководитель Крāславского бюро Латвийского центра агроконсультаций Иварс Гейба подтверждает: в этом году техника в поля вышла поздно, а полноценного сбора урожая в регионе практически нет.

«Я ещё не видел ни одного полностью убранного поля ржи. На трассах нет машин с зерном, “Dzirnavnieks” пока ничего не получает. Это уже тревожный сигнал», — говорит он.
Вся надежда сейчас на краткое окно сухой погоды. Но прогнозы неблагоприятные: с конца недели вновь обещают дожди. А тем временем запасов ржи в стране  всё меньше, а качественной — почти нет.

«Рожь — это латвийская история. Это наша настоящая хлебная культура, — подчёркивает агроном Андрис Скудра. — Но из-за ливней качество резко упало. А ведь именно из неё пекут настоящий латвийский хлеб. Такую муку уже сложно будет найти».

Свою обеспокоенность высказывают и пекари. Руководитель пекарни “Dona” и глава Ассоциации пекарей Карлис Земеш говорит: ситуация — беспрецедентная. «Пока пекарни используют прошлогоднюю муку. Но что будет осенью даже страшно прогнозировать. Если не начнётся молотьба до ноября, нормальной ржаной муки просто не будет. А значит, и хлеб подорожает».

Особенно сильно, по словам Анчевской, пострадают мелкие хозяйства: у них нет собственных сушилок, и они вынуждены везти зерно  с повышенной влажностью на приемные пункты за повышенную цену. А компенсации за страховые случаи задерживаются.

«Деньги за ущерб ещё не поступили, а затраты растут каждый день. Маленьким фермерам будет очень тяжело», — признаёт она.

По предварительным оценкам, первые партии новой ржаной муки появятся не раньше ноября. Тогда же будет понятен масштаб потерь — и насколько взлетит цена на простой ржаной хлеб. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 18 реакций
Комментарии (0) 18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 18 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать