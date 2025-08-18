«Ряд требований России к Украине неприемлемы»: Эвика Силиня о Донецке и русском языке

«Никакой речи о Донецке быть не может — Донецк — это Украина. Точно так же неприемлем «особый статус» русского языка, потому что мы прекрасно знаем, к каким последствиям это может привести», — заявила латвийский политик.

Как сообщили LETA в Департаменте коммуникаций Государственной канцелярии, очередные переговоры стран «коалиции доброй воли» были направлены на практическую подготовку и поддержку президента Украины Владимира Зеленского и тех европейских лидеров, которые завтра встретятся с президентом США Дональдом Трампом.

Во время встречи лидеров Силиня подчеркнула важность трёхстороннего формата встречи президента Украины и президента России, в котором также будет присутствовать президент США. «Трамп пытается удержать Путина за столом переговоров, но мы должны быть готовы к пакету санкций в случае прерывания переговоров. Пока неясно, будет ли прекращение огня или мирный договор, но необходимо подготовить все варианты развития событий», — сказала Силиня.

«В то же время для нас важно, какие гарантии безопасности США обещают Украине — будь то просто военная поддержка или реальное военное присутствие. Не менее важны гарантии безопасности США для Европы и то, как они будут предоставляться в Украине», — добавила Силиня.

Разговор состоялся после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Коалиция доброй воли» объединила страны, которые желают и готовы внести свой вклад в поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Анкоридже (штат Аляска) состоялся саммит Трампа и Путина. После переговоров Трамп на совместной пресс-конференции заявил, что встреча была «очень продуктивной» и что они с Путиным достигли согласия по «многим пунктам», однако подробности переговоров не были раскрыты.

Позже, в интервью Fox News, Трамп заявил, что теперь президент Украины Зеленский должен использовать встречу для достижения соглашения о прекращении войны. «Мы почти заключили сделку. Теперь (..) Украина должна согласиться. Возможно, они скажут „нет“», — сказал Трамп, предложив Зеленскому «заключить сделку». «Заключите сделку. Россия — очень большая страна, а Украина — нет», — сказал Трамп.

Агентство Reuters позже сообщило, что Россия выразила готовность отдать захваченные ею территории в Сумской и Харьковской областях, но требует, чтобы украинские войска полностью вывели с территорий в Донецкой и Луганской областях, которые ей не удалось захватить, в соответствии с условиями мирного соглашения, согласованными в ходе встречи Владимира Путина и президента США Трампа.

Предложение Путина исключает прекращение огня до достижения всеобъемлющего соглашения, блокируя ключевое требование президента Украины Владимира Зеленского. Согласно предложенному Россией соглашению, Киев полностью выведет войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на обещание России заморозить линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей, сообщили источники. Украина уже отказалась от вывода войск с украинской территории.

Россия готова отказаться от относительно небольших участков оккупированной ею украинской территории в Сумской и Харьковской областях. Россия удерживает несколько участков в Сумской и Харьковской областях общей площадью около 440 квадратных километров. Украина контролирует около 6600 квадратных километров территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает Reuters.

Источники также сообщили, что Путин добивается как минимум формального признания российского суверенитета над оккупированным Крымским полуостровом. «Неясно, означает ли это признание со стороны правительства США или, например, всех западных стран и Украины. Киев и его европейские союзники отвергают формальное признание власти Москвы над полуостровом», — пишет Reuters.

Путин также рассчитывает на снятие хотя бы части санкций против России, однако собеседники не уточнили, касается ли это как американских, так и европейских санкций.

По словам источников, согласно требованиям России, Украина также будет лишена возможности вступить в НАТО, хотя Путин готов предоставить Украине определённые гарантии безопасности. Они добавили, что пока неясно, что это будет означать на практике.

Россия также потребует предоставления русскому языку официального статуса в некоторых частях Украины или на всей территории Украины, а также права Русской православной церкви на свободную деятельность.