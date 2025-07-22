Рвы с убитыми евреями прямо под многоэтажкой в Лиепае: американцы изучают Холокост в Латвии

«Наша задача — идентифицировать и найти те места, которые связаны с Холокостом в регионе», — пояснил Филипп Ридер, профессор Университета Дюкейна в Питтсбурге. И добавил, что каждый год вместе с учеными работают студенты из США и Латвии.

Методы — неинвазивные, то есть приборы сканируют почву, не нарушая ее целостности, и показывают, что находится в глубине. В этот раз американцы привезли новый радар, который дает более детальную картинку.

Как и в прошлые годы, в этом сезоне исследователи работали на трех локациях — неподалеку от маяка в Лиепайском порту, на Ливском кладбище и на месте массового убийства в Шкеде.

«Неподалеку от маяка, на территории предприятия Syfud и поблизости продолжаются масштабное строительство и модернизация. Соответственно, мы обеспокоены, что места, связанные с памятью жертв Холокоста, могут исчезнуть навсегда… (Территория, где происходили расстрелы, сейчас огорожена основательным металлическим забором, на ней никаких работ не ведется — LSM+.).

Вот, видите, на этом снимке мой коллега держит распечатанный кадр с той самой кинопленки еврейских расстрелов, отснятой летом 1941-го немецким моряком Рейнхардом Винером. В 2022-м мы установили границы двух рвов. Год спустя перепроверили данные и они подтвердились.

Благодаря тому, что найдена точная локация этих захоронений, строительства там не будет. Это практически гарантировано.

В этот наш приезд новая аппаратура выдала те же данные. Да, в науке никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%, тем не менее, мы убеждены, что место найдено. …В 1945 году, когда здесь работала советская Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний нацистов, она обнаружила пять массовых захоронений. Мы не возьмемся утверждать с полной определенностью, но судя по данным и прошлых лет, и этого сезона, мы нашли и другие рвы. По нашему мнению, еще три рва находятся под одним из многоквартирных жилых домов», — рассказал профессор Ридер.

"Работы в Лиепае у нас еще много... Полный отчет о нынешнем полевом сезоне будет к концу года. И мы начнем планировать будущий сезон», — заключил Филипп Ридер.