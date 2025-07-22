Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Июля Завтра: Marija, Marika, Marina
Доступность

Рвы с убитыми евреями прямо под многоэтажкой в Лиепае: американцы изучают Холокост в Латвии

© Lsm.lv 22 июля, 2025 11:00

Важно 0 комментариев

Завершился уже четвертый «полевой сезон» на местах массовых расстрелов евреев во время Второй мировой. Руководитель американской группы профессор Филипп Ридер считает, что картина зверств нацистов в Лиепае становится все наглядней, сообщает

«Наша задача — идентифицировать и найти те места, которые связаны с Холокостом в регионе», — пояснил Филипп Ридер, профессор Университета Дюкейна в Питтсбурге. И добавил, что каждый год вместе с учеными работают студенты из США и Латвии.

Методы — неинвазивные, то есть приборы сканируют почву, не нарушая ее целостности, и показывают, что находится в глубине. В этот раз американцы привезли новый радар, который дает более детальную картинку.

Как и в прошлые годы, в этом сезоне исследователи работали на трех локациях — неподалеку от маяка в Лиепайском порту, на Ливском кладбище и на месте массового убийства в Шкеде.

«Неподалеку от маяка, на территории предприятия Syfud и поблизости продолжаются масштабное строительство и модернизация. Соответственно, мы обеспокоены, что места, связанные с памятью жертв Холокоста, могут исчезнуть навсегда… (Территория, где происходили расстрелы, сейчас огорожена основательным металлическим забором, на ней никаких работ не ведется — LSM+.).

Вот, видите, на этом снимке мой коллега держит распечатанный кадр с той самой кинопленки еврейских расстрелов, отснятой летом 1941-го немецким моряком Рейнхардом Винером. В 2022-м мы установили границы двух рвов. Год спустя перепроверили данные и они подтвердились.

Благодаря тому, что найдена точная локация этих захоронений, строительства там не будет. Это практически гарантировано.

В этот наш приезд новая аппаратура выдала те же данные. Да, в науке никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%, тем не менее, мы убеждены, что место найдено. …В 1945 году, когда здесь работала советская Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний нацистов, она обнаружила пять массовых захоронений. Мы не возьмемся утверждать с полной определенностью, но судя по данным и прошлых лет, и этого сезона, мы нашли и другие рвы. По нашему мнению, еще три рва находятся под одним из многоквартирных жилых домов», — рассказал профессор Ридер.

"Работы в Лиепае у нас еще много... Полный отчет о нынешнем полевом сезоне будет к концу года. И мы начнем планировать будущий сезон», — заключил Филипп Ридер.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 52 реакций
Комментарии (0) 52 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:40 22.07.2025
Шлесерс предлагает закрепить в Конституции защиту стратегических госпредприятий
Bitnews.lv 12 минут назад
Австрия: спецслужбы будут мониторить мессенджеры
Sfera.lv 25 минут назад
ЕС: живи долго, работай много
Sfera.lv 1 час назад
Разваливающийся балкон может обойтись в тысячи евро
Bitnews.lv 1 час назад
Рига: телевизоры и утюги починят бесплатно
Sfera.lv 1 час назад
К «Tet» и LMT проявили интерес десятки инвесторов
Bitnews.lv 2 часа назад
Без «цифровой корзины» не выжить. Но в прожиточный минимум ее не включают
Bitnews.lv 2 часа назад
Германия: но одиночество прекрасней?
Sfera.lv 19 часов назад

Беременная Агата Муцениеце устроила гендер-пати

Для настроения 11:41

Для настроения 0 комментариев

Недавно вышедшая замуж во второй раз российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце ждет третьего ребенка. И его пол решила узнать на модной нынче вечеринке - гендер-пати.

Недавно вышедшая замуж во второй раз российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце ждет третьего ребенка. И его пол решила узнать на модной нынче вечеринке - гендер-пати.

Читать
Загрузка

Шлесерс инициирует референдум: предлагает внести в Сатверсме три важных дополнения

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.

Партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" представила в Центральную избирательную комиссию законопроект поправок к Конституции (Сатверсме), в котором предлагается дополнить 66 статью несколькими предложениями.

Читать

Торгуют и в Латвии и на оккупированных РФ территорией: скандал вокруг сети «Mere»

Новости Латвии 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

В мае этого года Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов "Mere", связанной с российским капиталом. В последнее время эта тема стала актуальной и в соседней Литве.

В мае этого года Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов "Mere", связанной с российским капиталом. В последнее время эта тема стала актуальной и в соседней Литве.

Читать

Скандал: в Бельгии арестовали израильского солдата — по наводке пропалестинской организации

Важно 11:18

Важно 0 комментариев

В Бельгии разгорелся международный скандал — впервые двое израильских военнослужащих были задержаны местной полицией в связи с расследованием действий армии Израиля в секторе Газа. То, что раньше ограничивалось лишь подачей жалоб и ускользающими подозреваемыми, теперь перешло в фазу реальных допросов и задержаний.

В Бельгии разгорелся международный скандал — впервые двое израильских военнослужащих были задержаны местной полицией в связи с расследованием действий армии Израиля в секторе Газа. То, что раньше ограничивалось лишь подачей жалоб и ускользающими подозреваемыми, теперь перешло в фазу реальных допросов и задержаний.

Читать

Российские пенсионеры в Латвии полгода не получают пенсии: на что жить?

Новости Латвии 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня правительство будет обсуждать проблему не выплаченных российских пенсий в Латвии в первом полугодии текущего года, свидетельствует повестка дня заседания Кабинета министров.

Сегодня правительство будет обсуждать проблему не выплаченных российских пенсий в Латвии в первом полугодии текущего года, свидетельствует повестка дня заседания Кабинета министров.

Читать

Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Выбор редакции 11:13

Выбор редакции 0 комментариев

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Читать

Много ли льготников в рижском транспорте? (ЦИФРЫ)

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Количество пассажиров, перевезенных рижским муниципальным транспортным предприятием ООО "Rīgas satiksme", за последние два года увеличилось, достигнув почти 116 миллионов в прошлом году (114 миллионов в 2023 году). В этом году прогнозируется, что их число может составить 118,6 миллиона (в первом полугодии было 58,7 миллиона).

Количество пассажиров, перевезенных рижским муниципальным транспортным предприятием ООО "Rīgas satiksme", за последние два года увеличилось, достигнув почти 116 миллионов в прошлом году (114 миллионов в 2023 году). В этом году прогнозируется, что их число может составить 118,6 миллиона (в первом полугодии было 58,7 миллиона).

Читать