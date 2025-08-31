Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Русские тупые как валенки», «Латыши давно в меньшинстве»: люди делятся опытом общения (3)

Редакция PRESS 31 августа, 2025 17:19

Важно 3 комментариев

слава Латвии язык

В соцсети Threads возникла дискуссия в связи с постом Оскара, который поделился увиденным и услышанным: "Сегодняшнее наблюдение в аптеке. Заходит тётушка. Фармацевт к ней любезно обращается: Labdien, lūdzu! Тётушка, с сердитым выражением лица: "Что? А?..""

Некая женщина, работающая в аптеке, отреагировала на это комментарием: "Это моя повседневная жизнь. Мало кто из русскоговорящих использует латышский язык, даже если владеет. Большинство тупы как русские валенки - действительно не понимают банальных слов. Особая разновидность - граждане РФ с видами на жительство, которые полноправно получают компенсируемые медикаменты и ещё челюсти разевают, как много им приходится платить, потому что, видите ли, всё уходит Украине. В эти моменты хочется достать из-под прилавка здоровую палку, которой у меня нет".

Ещё кто-то столкнулся с чем-то подобным: "Сегодняшнее наблюдение на взморье - подходит тётя, ни sveiki, ни labdien, ни atvainojiet, ни по-латышски: у меня нет очков, мне надо Ире позвонить, нажми мне тут на экран, где её имя! Спасибо, правда, сказала".

Ещё один мужчина заметил, что это не редкость: "Повседневное наблюдение в одном из киосков Narvesen в центре… Лучше не буду перечислять. Латыши здесь давно уже в меньшинстве, причём робко молчащем".

По правде сказать, не у всех опыт общения оказался неприятным, кто-то поделился радостью: "Мой опыт сегодня в Олайне: делаю покупки в "Максиме", рядом толпа русских детишек. Каждый доходит до своей кассы самообслуживания... Вдруг один из толпы детей обращается ко мне по-латышски: vai jums būtu Paldies karte? Я ему: jā, lūdzu! Молодой человек провёл мою карту, получил желанную скидку и вернул мне карту: paldies!"

Решено, немецкие солдаты в Украину не поедут: Bild (3)

Важно 19:11

Важно 3 комментариев

Правительство Германии сняло с повестки вопрос возможной отправки военного контингента в Украину по завершении войны с Россией. Как сообщает Bild со ссылкой на источники, Берлин решил сосредоточиться на финансовой и военной поддержке ВСУ.

Загрузка

«Спасибо глупым налогоплательщикам, жизнь удалась!» В соцсети критикуют Чакшу и Рейрса (ФОТО) (3)

Важно 18:18

Важно 3 комментариев

На баскетбольных матчах в арене "Рига" в первом ряду среди публики, на самых дорогих местах, были замечены министр образования Анда Чакша и экс-министр финансов Янис Рейрс.  Этот факт не мог пройти мимо соцсетей. 

Жители Латвии в Европе — одни из тех, кто меньше всего доволен своей финансовой ситуацией (3)

Новости Латвии 17:10

Новости Латвии 3 комментариев

Удовлетворённость финансовой ситуацией в целом высока в Северной и Западной Европе, ниже всего - в странах-кандидатах на вступление в ЕС. При этом, несмотря на сильную экономику, в Германии уровень удовлетворённости сравнительно низок. Согласно данным официального статистического бюро ЕС "Евростат", финансовая ситуация имеет решающее значение для удовлетворённости жизнью в целом, пишет Neatkarīgā.

С чего начнётся осень в Латвии: синоптики обещают потепление, а что с дождями? (3)

Важно 16:40

Важно 3 комментариев

В День знаний метеорологи прогнозируют приятную погоду. Будет преимущественно облачно, но начиная с середины дня постепенно станет проясняться. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных регионах. Будет дуть слабый ветер, ночью и утром местами в западных и центральных районах образуется густой туман.

Просвещаемся: для жильцов многоэтажек проведут вебинар о бомбоубежищах (3)

Важно 16:20

Важно 3 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО) (3)

Важно 16:06

Важно 3 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

