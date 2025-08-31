Некая женщина, работающая в аптеке, отреагировала на это комментарием: "Это моя повседневная жизнь. Мало кто из русскоговорящих использует латышский язык, даже если владеет. Большинство тупы как русские валенки - действительно не понимают банальных слов. Особая разновидность - граждане РФ с видами на жительство, которые полноправно получают компенсируемые медикаменты и ещё челюсти разевают, как много им приходится платить, потому что, видите ли, всё уходит Украине. В эти моменты хочется достать из-под прилавка здоровую палку, которой у меня нет".

Ещё кто-то столкнулся с чем-то подобным: "Сегодняшнее наблюдение на взморье - подходит тётя, ни sveiki, ни labdien, ни atvainojiet, ни по-латышски: у меня нет очков, мне надо Ире позвонить, нажми мне тут на экран, где её имя! Спасибо, правда, сказала".

Ещё один мужчина заметил, что это не редкость: "Повседневное наблюдение в одном из киосков Narvesen в центре… Лучше не буду перечислять. Латыши здесь давно уже в меньшинстве, причём робко молчащем".

По правде сказать, не у всех опыт общения оказался неприятным, кто-то поделился радостью: "Мой опыт сегодня в Олайне: делаю покупки в "Максиме", рядом толпа русских детишек. Каждый доходит до своей кассы самообслуживания... Вдруг один из толпы детей обращается ко мне по-латышски: vai jums būtu Paldies karte? Я ему: jā, lūdzu! Молодой человек провёл мою карту, получил желанную скидку и вернул мне карту: paldies!"