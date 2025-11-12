Русские паспорта и “детектив в элегантной шляпе”: как интернет придумал ограбление века

Фейк №1: “русский след”

В соцсетях появилось сообщение, что на месте преступления нашли российские паспорта. Пост собрал более 7 миллионов просмотров, но прокуратура Парижа официально заявила:

«Эти утверждения полностью ложные».

Фейк №2: “украденные драгоценности Марии-Амелии”

Пользователи нашли на российском сайте Avito объявления о продаже “королевских украшений” и объявили, что это трофеи из Лувра.

Компания ответила: «Это розыгрыш. Объявление удалено, авторы заблокированы».

Фейк №3: “красавчик-грабитель”

Фото “главного подозреваемого” разлетелось по сети с комментариями “какой харизматичный преступник!”.

На деле — это старый снимок из американской базы арестов 2010 года.

Человек на фото, Стефан Долбашян, посмеялся в Instagram:«Это просто смешно».

Фейк №4: “детектив в элегантной шляпе”

Когда пользователи увидели фото молодого парня у стен Лувра в шляпе и пальто, интернет решил, что это детектив, расследующий дело.

Фото собрало миллионы просмотров, а герой снимка — 15-летний Педро Элиас Гарсон Дельво — позже признался Euronews:

«Я просто люблю стильно одеваться. Детективом я был только в воображении людей».

В XXI веке ложная деталь распространяется быстрее пули.

Пока полиция ищет улики,

интернет уже нашёл виновных, покупателей и даже героя в шляпе.

Факты скучны. Фейк — красив.

И потому он всегда появляется первым.