Суббота
Ср, 12. Ноября
Русские паспорта и “детектив в элегантной шляпе”: как интернет придумал ограбление века

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 15:13

Всюду жизнь 0 комментариев

История началась эффектно: 19 октября в Париже группа грабителей вынесла из Лувра драгоценности на сумму около 88 миллионов евро — прямо среди бела дня.
Но куда громче самой кражи оказалась волна фейков и фантазий, которая накрыла интернет уже через несколько часов.

 Фейк №1: “русский след”
В соцсетях появилось сообщение, что на месте преступления нашли российские паспорта. Пост собрал более 7 миллионов просмотров, но прокуратура Парижа официально заявила:

«Эти утверждения полностью ложные».

Фейк №2: “украденные драгоценности Марии-Амелии”
Пользователи нашли на российском сайте Avito объявления о продаже “королевских украшений” и объявили, что это трофеи из Лувра.

Компания ответила: «Это розыгрыш. Объявление удалено, авторы заблокированы».

Фейк №3: “красавчик-грабитель”
Фото “главного подозреваемого” разлетелось по сети с комментариями “какой харизматичный преступник!”.
На деле — это старый снимок из американской базы арестов 2010 года.
Человек на фото, Стефан Долбашян, посмеялся в Instagram:«Это просто смешно».

Фейк №4: “детектив в элегантной шляпе”

Когда пользователи увидели фото молодого парня у стен Лувра в шляпе и пальто, интернет решил, что это детектив, расследующий дело.
Фото собрало миллионы просмотров, а герой снимка — 15-летний Педро Элиас Гарсон Дельво — позже признался Euronews:

«Я просто люблю стильно одеваться. Детективом я был только в воображении людей».

В XXI веке ложная деталь распространяется быстрее пули.
Пока полиция ищет улики,
интернет уже нашёл виновных, покупателей и даже героя в шляпе.

Факты скучны. Фейк — красив.
И потому он всегда появляется первым.

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Важно

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Важно

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

