Русские паспорта и “детектив в элегантной шляпе”: как интернет придумал ограбление века

Фейк №1: “русский след”
В соцсетях появилось сообщение, что на месте преступления нашли российские паспорта. Пост собрал более 7 миллионов просмотров, но прокуратура Парижа официально заявила:
«Эти утверждения полностью ложные».
Фейк №2: “украденные драгоценности Марии-Амелии”
Пользователи нашли на российском сайте Avito объявления о продаже “королевских украшений” и объявили, что это трофеи из Лувра.
Компания ответила: «Это розыгрыш. Объявление удалено, авторы заблокированы».
Фейк №3: “красавчик-грабитель”
Фото “главного подозреваемого” разлетелось по сети с комментариями “какой харизматичный преступник!”.
На деле — это старый снимок из американской базы арестов 2010 года.
Человек на фото, Стефан Долбашян, посмеялся в Instagram:«Это просто смешно».
Фейк №4: “детектив в элегантной шляпе”
Когда пользователи увидели фото молодого парня у стен Лувра в шляпе и пальто, интернет решил, что это детектив, расследующий дело.
Фото собрало миллионы просмотров, а герой снимка — 15-летний Педро Элиас Гарсон Дельво — позже признался Euronews:
«Я просто люблю стильно одеваться. Детективом я был только в воображении людей».
В XXI веке ложная деталь распространяется быстрее пули.
Пока полиция ищет улики,
интернет уже нашёл виновных, покупателей и даже героя в шляпе.
Факты скучны. Фейк — красив.
И потому он всегда появляется первым.