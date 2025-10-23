Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Октября Завтра: Daina, Dainida, Dainis
Доступность

«Русская пенсионерка 75 лет выслана из Латвии за нелояльность». Комментарий МИД Латвии: пропаганда (3)

© Delfi 23 октября, 2025 09:49

Выбор редакции 3 комментариев

В понедельник, 20 октября, на странице белорусского медиа Nexta в соцсети X появилось видео, вызвавшее широкий резонанс. В нём рассказывается о 75-летней женщине, которую якобы депортировали из Латвии только за то, что она посмела возразить против сноса советских памятников, сообщает rus.delfi.lv.

По словам самой женщины, её вынудили покинуть страну из-за несогласия с тем, как власти обращаются с памятью о советских солдатах. В видео звучит обвинение в том, что Латвия ведёт последовательную русофобскую политику, избавляясь от русскоязычных — не только активистов, но и обычных людей, посмевших иметь своё мнение.

Однако латвийский МИД жёстко отреагировал на эту публикацию, назвав её ложью и очередным примером российской пропаганды. Ведомство подчёркивает, что никто просто так из страны не высылается, а Латвия, как демократическое государство, уважает права человека и свободу слова, даже если речь идёт о спорных и чувствительных темах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 23.10.2025
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 10 минут назад
Крупнейшие больницы Латвии рискуют остаться без средств к концу года
Bitnews.lv 56 минут назад
Нелегального алкоголя больше не стало
Bitnews.lv 1 час назад
Латышский язык: закрепление необратимости
Bitnews.lv 1 час назад
Почти 19 тысяч жителей Латвии уже привились от гриппа
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: закупила мины на 50 млн. евро
Sfera.lv 2 часа назад
Погода: будет шторм
Sfera.lv 3 часа назад
Франция опасней Бангладеш
Sfera.lv 3 часа назад

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного (3)

Важно 15:17

Важно 3 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Читать
Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума (3)

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 3 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Читать

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро (3)

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 3 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Читать

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там? (3)

Важно 14:55

Важно 3 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Читать

В пятницу ожидается на редкость тёплый день (3)

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 3 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Мы все — в одном шаге от преступления (3)

Важно 14:40

Важно 3 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Читать

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка (3)

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 3 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Читать