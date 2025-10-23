По словам самой женщины, её вынудили покинуть страну из-за несогласия с тем, как власти обращаются с памятью о советских солдатах. В видео звучит обвинение в том, что Латвия ведёт последовательную русофобскую политику, избавляясь от русскоязычных — не только активистов, но и обычных людей, посмевших иметь своё мнение.

Однако латвийский МИД жёстко отреагировал на эту публикацию, назвав её ложью и очередным примером российской пропаганды. Ведомство подчёркивает, что никто просто так из страны не высылается, а Латвия, как демократическое государство, уважает права человека и свободу слова, даже если речь идёт о спорных и чувствительных темах.