Рунгайнис: надо тыкать бюрократов носом в созданную ими субстанцию

Рунгайнис считает, что в Латвии не хватает бизнесменов, не хватает предпринимательского таланта, развития в этой области, и что нам нужно идти, указывать и тыкать носом бюрократов в ту субстанцию, которую они создали, как делают с маленькими котятами или щенятами. Они (бюрократы, а не котята и щенки) должны выполнять свою работу и прекратить "кошмарить" всю систему.

В свою очередь, политики, которые выдали на-гора целые горы законов и правил, боятся бюрократов. Те работники, что сидят в министерствах, включая Минфин, примерно лет по двадцать, любого министра финансов, если он не "пляшет под их дудку" или не играет по их нотам, могут легко "выкурить" из министерства в любой момент. Но они могут и очень хорошо "полелеять" и в нужных местах найти средства, потребные для партии и всего остального - да они это уже и делают, пояснил Рунгайнис, добавив, что система так не может работать, потому что держит нас в бедности.

"Я не могу читать между строк, но ясно, что брать займы, наваливать расходы в долгосрочной перспективе в первую очередь опять-таки на предпринимателей и всех жителей Латвии, включая детей и молодёжь, наших детей и внуков, которые это платят и будут платить в будущем, с лёгкой руки, конечно, проще, чем улучшить систему и начать зарабатывать больше. И большинство этих людей за свою жизнь так и не поняли, как это - честно зарабатывать деньги бизнесом или конкурентоспособной деятельностью, а не перераспределением ресурсов", - делает вывод бизнесмен.