Рукс обещает завершить расследование по делу об ограблении часового магазина еще в этом году

По его словам, расследование дела фактически завершено, однако более подробная информация последует позже. Пока можно сказать лишь то, что местные жители в ограбление вовлечены не были. Ранее в интервью другому телеканалу он уже заявлял, что полиции удалось идентифицировать несколько лиц по делу об ограблении магазина часов в Старой Риге.

Напомним, ограбление магазина эксклюзивных часов Baltic Watches было совершено в Старой Риге 29 апреля. Нападавшие использовали огнестрельное оружие или предметы, похожие на него.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина. Один из злоумышленников одновременно распыляет из баллончика в сторону входных дверей магазина неустановленное вещество.