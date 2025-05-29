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Руководители железнодорожных предприятий стран Балтии обсудят будущее отрасли

© LETA 29 мая, 2025 09:37

Новости Латвии 0 комментариев

Руководители железнодорожных предприятий стран Балтии в четверг в Таллине обсудят будущее железных дорог на 2-й международной конференции по мобильности "Будущее за поездами. Настолько удобно, что вам не нужен автомобиль?".

В течение дня пройдут презентации, дискуссии и встречи, сообщила пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Участники конференции обсудят, что значит комфорт поездов и их плавная интеграция с другими видами транспорта, одинаково ли понимают комфорт жители Эстонии, Латвии и Литвы и как работать вместе, чтобы сделать поезд серьезной альтернативой автомобилям и самолетам на границах.

В дискуссии примут участие председатель правления предприятия пассажирских перевозок Эстонии "Elron" Лаури Бетлем, глава латвийской компании пассажирских перевозок "Pasažieru vilciens" Райтис Нешпорс и глава литовской компании "LTG Link" Кристине Мейде.

Председателем дискуссии будет Хейго Сааре, руководитель отдела железнодорожных операций и безопасности "Rail Baltic Estonia".

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