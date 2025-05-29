Руководители железнодорожных предприятий стран Балтии обсудят будущее отрасли

В течение дня пройдут презентации, дискуссии и встречи, сообщила пресс-служба оргкомитета мероприятия.
Участники конференции обсудят, что значит комфорт поездов и их плавная интеграция с другими видами транспорта, одинаково ли понимают комфорт жители Эстонии, Латвии и Литвы и как работать вместе, чтобы сделать поезд серьезной альтернативой автомобилям и самолетам на границах.
В дискуссии примут участие председатель правления предприятия пассажирских перевозок Эстонии "Elron" Лаури Бетлем, глава латвийской компании пассажирских перевозок "Pasažieru vilciens" Райтис Нешпорс и глава литовской компании "LTG Link" Кристине Мейде.
Председателем дискуссии будет Хейго Сааре, руководитель отдела железнодорожных операций и безопасности "Rail Baltic Estonia".