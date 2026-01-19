Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума

Редакция PRESS 19 января, 2026 16:05

В 2025 году в Китае родились 7,92 млн детей. 5,63 рождения на тысячу человек - самый низкий показатель с момента основания КНР и начала ведения статистики в 1949 году. Население страны сокращается четвертый год подряд.

В Китае в 2025 году родились 7,92 миллиона детей, подсчитало Национальное бюро статистики КНР. Это соответствует 5,63 рождения на тысячу человек, что является самым низким показателем с момента основания Китайской Народной Республики и начала ведения статистики в 1949 году.

Умерло в Китае в прошлом году 11,31 миллиона человек - таким образом, показатель смертности составил 8,04 на тысячу человек. Население страны по итогам 2025 года сократилось на 3,39 миллиона человек до 1,404 миллиарда человек.

Сокращение населения в КНР  фиксируется уже четвертый год подряд. Эксперты связывают сокращение рождаемости в Китае с высокой стоимостью жилья, образования и здравоохранения, а также с желанием все большего числа женщин работать и учиться вместо того, чтобы заводить семью. Китайцы также стали рекордно редко вступать в брак.

После отмены политики "одна семья - один ребенок" в 2015 году власти Китая сначала разрешили иметь двух детей, а в 2021-м - трех . Однако эти послабления привели лишь к краткосрочному всплеску рождаемости . В 2025 году правительство КНР объявило о введении денежных субсидий в размере 3 600 юаней (около 440 евро) на каждого ребенка.

В предыдущий раз население Китая сокращалось в 1960 и 1961 годах на фоне сильного голода из-за негативных последствий  форсированной индустриализации ("большого скачка"). Последнее увеличение населения в КНР было зафиксировано в 2021 году - тогда в стране прибавилось 450 тысяч человек. В 2023 году Индия обогнала Китай по численности населения .

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке
«Девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею»: страсти на рижской горке

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города
Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Свидетельство единства: Силиня приветствует флагман сил НАТО в Риге

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

