Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума

В Китае в 2025 году родились 7,92 миллиона детей, подсчитало Национальное бюро статистики КНР. Это соответствует 5,63 рождения на тысячу человек, что является самым низким показателем с момента основания Китайской Народной Республики и начала ведения статистики в 1949 году.

Умерло в Китае в прошлом году 11,31 миллиона человек - таким образом, показатель смертности составил 8,04 на тысячу человек. Население страны по итогам 2025 года сократилось на 3,39 миллиона человек до 1,404 миллиарда человек.

Сокращение населения в КНР фиксируется уже четвертый год подряд. Эксперты связывают сокращение рождаемости в Китае с высокой стоимостью жилья, образования и здравоохранения, а также с желанием все большего числа женщин работать и учиться вместо того, чтобы заводить семью. Китайцы также стали рекордно редко вступать в брак.

После отмены политики "одна семья - один ребенок" в 2015 году власти Китая сначала разрешили иметь двух детей, а в 2021-м - трех . Однако эти послабления привели лишь к краткосрочному всплеску рождаемости . В 2025 году правительство КНР объявило о введении денежных субсидий в размере 3 600 юаней (около 440 евро) на каждого ребенка.

В предыдущий раз население Китая сокращалось в 1960 и 1961 годах на фоне сильного голода из-за негативных последствий форсированной индустриализации ("большого скачка"). Последнее увеличение населения в КНР было зафиксировано в 2021 году - тогда в стране прибавилось 450 тысяч человек. В 2023 году Индия обогнала Китай по численности населения .