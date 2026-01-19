Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин получил приглашение в «Совет мира» Трампа

© Deutsche Welle 19 января, 2026 12:45

Мир 0 комментариев

Президент России  Владимир Путин получил приглашение в "Совет мира" по сектору Газа, создаваемый президентом США Дональдом Трампом . Об этом в понедельник, 19 января, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", - цитирует слова Пескова агентство "Интерфакс".

Трамп также пригласил в "Совет мира" Орбана и Токаева

18 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр этой страны Виктор Орбан получил от президента США приглашение присоединиться к создаваемому им новому международного органу. "Он (Орбан. - Ред.) польщен этим приглашением и, естественно, примет участие в работе Совета", - сказал Сийярто.

На следующий день стало известно, что такое же приглашение от Трампа "с искренней благодарностью" принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . При этом он выразил стремление внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности, заявил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

Президент США пригласил присоединиться к исполнительному совету "Совета мира" и нескольких других мировых лидеров, в том числе президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни, сообщало агентство Bloomberg.

Германия готова присоединиться к "Совету мира" Трампа

16 января министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил, что Берлин готов принять участие в работе "Совета мира". "Мы ожидаем, что в скором времени пройдут конкретные обсуждения на эту тему и, может быть, последует приглашение", - сказал глава немецкой дипломатии после встречи со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер.

"Думаю, что "Совет мира" будет важным учреждением", - подчеркнул Вадефуль 16 января. По словам главы МИД ФРГ, будущее сектора Газа будет успешным лишь в том случае, если ХАМАС - организация, признанная в ЕС и США террористической, - не будет в нем участвовать.

Ранее газета The Telegraph писала, что в составе "Совета мира", вероятнее всего, будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция.

 Формирование "Совет мира" для сектора Газа

О формировании "Совета мира" было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, задачей которой должно стать управление повседневной жизнью в секторе Газа.

14 января спецпосланник президента США Уиткофф от лица Трампа объявил о переходе ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа . Этот этап предполагает, среди прочего, разоружение ХАМАС и развертывание в секторе Газа Международных стабилизационных сил (МСС) с целью поддержки палестинской полиции.

Согласно пресс-релизу Белого дома, командующим МСС назначен генерал-майор Джаспер Джефферс, бывший командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В декабре движение ХАМАС заявило о готовности сложить оружие при ряде условий, в частности при полном выводе израильских солдат из сектора Газа. "(Присутствие. - Ред.) нашего оружия объясняется оккупацией и агрессией. Если оккупация прекратится, это оружие будет передано под контроль государства", - утверждал лидер движения Халиль аль-Хайа.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Нападение движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения конфликта на Ближнем Востоке.  Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС . В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 70 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

