Путин получил приглашение в «Совет мира» Трампа

"В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", - цитирует слова Пескова агентство "Интерфакс".

Трамп также пригласил в "Совет мира" Орбана и Токаева

18 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр этой страны Виктор Орбан получил от президента США приглашение присоединиться к создаваемому им новому международного органу. "Он (Орбан. - Ред.) польщен этим приглашением и, естественно, примет участие в работе Совета", - сказал Сийярто.

На следующий день стало известно, что такое же приглашение от Трампа "с искренней благодарностью" принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . При этом он выразил стремление внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности, заявил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

Президент США пригласил присоединиться к исполнительному совету "Совета мира" и нескольких других мировых лидеров, в том числе президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни, сообщало агентство Bloomberg.

Германия готова присоединиться к "Совету мира" Трампа

16 января министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил, что Берлин готов принять участие в работе "Совета мира". "Мы ожидаем, что в скором времени пройдут конкретные обсуждения на эту тему и, может быть, последует приглашение", - сказал глава немецкой дипломатии после встречи со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер.

"Думаю, что "Совет мира" будет важным учреждением", - подчеркнул Вадефуль 16 января. По словам главы МИД ФРГ, будущее сектора Газа будет успешным лишь в том случае, если ХАМАС - организация, признанная в ЕС и США террористической, - не будет в нем участвовать.

Ранее газета The Telegraph писала, что в составе "Совета мира", вероятнее всего, будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция.

Формирование "Совет мира" для сектора Газа

О формировании "Совета мира" было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, задачей которой должно стать управление повседневной жизнью в секторе Газа.

14 января спецпосланник президента США Уиткофф от лица Трампа объявил о переходе ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа . Этот этап предполагает, среди прочего, разоружение ХАМАС и развертывание в секторе Газа Международных стабилизационных сил (МСС) с целью поддержки палестинской полиции.

Согласно пресс-релизу Белого дома, командующим МСС назначен генерал-майор Джаспер Джефферс, бывший командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В декабре движение ХАМАС заявило о готовности сложить оружие при ряде условий, в частности при полном выводе израильских солдат из сектора Газа. "(Присутствие. - Ред.) нашего оружия объясняется оккупацией и агрессией. Если оккупация прекратится, это оружие будет передано под контроль государства", - утверждал лидер движения Халиль аль-Хайа.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Нападение движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС . В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 70 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.