Несколько кибератак России в энергетическом секторе Латвии было успешно предотвращено

"Cert.lv" активно сотрудничает с энергетическим сектором в области киберзащиты, проводя операции по поиску киберугроз, в ходе которых детально анализируются решения и специфические настройки безопасности информационных и операционных технологий инфраструктурных объектов, чтобы выявлять уязвимые системы, а также обнаружить и нейтрализовать присутствие злоумышленников.

В "Cert.lv" отметили, что до настоящего времени не произошло инцидентов, которые могли бы серьезно затронуть латвийский энергетический сектор. Учреждение регулярно проводит проактивную оценку критической инфраструктуры, предотвращая ряд инцидентов до их фактического возникновения или до того, как злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями.

В Латвии регулярно предпринимаются меры по обеспечению устойчивости энергетической инфраструктуры к иностранным кибератакам: тесты безопасности ИТ-систем, операции по поиску угроз и моделирование кибератак для проверки способности энергетической системы реагировать на киберугрозы.

С момента начала таких операций значительно улучшена кибербезопасность более чем 40 объектов госсектора и критической инфраструктуры. Почти на пятой части анализируемого оборудования было выявлено и устранено присутствие злоумышленников, поддерживаемых другими государствами. Это свидетельствует о том, что латвийские организации, в том числе обслуживающие критическую инфраструктуру, являются целью России, отметили в "Cert.lv".

Как сообщалось, Польша подозревает Россию в декабрьских координированных кибератаках, когда предпринимались попытки атаковать сразу несколько объектов энергетики, чтобы нарушить коммуникацию между электростанциями и сетевыми операторами. Это была крупнейшая атака на энергетическую инфраструктуру Польши за последние годы, однако она была успешно предотвращена.