Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

В Латвии выбрали насекомое года: если увидите такое, сообщите где встретили!

© LETA 19 января, 2026 17:00

Всюду жизнь 0 комментариев

Wikipedia

Насекомым года в этом году Латвийское энтомологическое общество (LEB) выбрало новое для фауны Латвии открытие — муравьиного сверчка (Myrmecophilus acervorum), сообщили агентству LETA в правлении LEB.

Представитель этого вида впервые был зафиксирован в Латвии в 2022 году Александром Балодисом. Особенностью является то, что находки этого вида делают Латвию самой северной границей ареала его распространения. В 2025 году об этом была опубликована научная статья Балодиса, Руты Старки и Дмитрия Тельнова «The northernmost known observation of Myrmecophilus acervorum and the first records of Myrmecophilidae (Orthoptera, Ensifera) from Latvia» в журнале Journal of Orthoptera Research. В Литве вид впервые был зафиксирован в 2017 году. Пока неясно, распространяется ли вид в северном направлении под влиянием изменения климата или же ранее оставался незамеченным из-за своих малых размеров и скрытного образа жизни, отмечает Руткис.

Муравьиные сверчки относятся к классу насекомых (Insecta) и входят в отряд прямокрылых (Orthoptera), так же как более известные кузнечики, саранча и сверчки. Муравьиный сверчок в настоящее время является единственным известным в Латвии видом семейства Myrmecophilidae и рода Myrmecophilus. Всего в этом роде на сегодняшний день известно 66 видов.

Муравьиные сверчки являются мирмекофильными и клептопаразитическими насекомыми, то есть их выживание полностью зависит от представителей другого семейства насекомых — муравьёв (Formicidae). Муравьиные сверчки обитают в муравейниках более чем 20 различных видов муравьёв, где воруют и питаются муравьиными яйцами, добычей муравьёв, а также богатыми углеводами и белками выделениями, производимыми муравьями.

Муравьиные сверчки могут беспрепятственно находиться в муравейниках благодаря характерным приспособлениям, позволяющим обманывать основных обитателей муравейников, имитируя движения муравьёв, а также химические и тактильные сигналы. Попадая в новый муравейник, муравьиные сверчки постепенно покрывают своё тело слоем углеводородов, характерных для кутикулы муравьёв, что снижает агрессию муравьёв по отношению к ним, поясняет Руткис.

С первого взгляда человеку муравьиный сверчок может визуально напоминать скорее муравья, чем сверчков, саранчу или кузнечиков. Это нетипично мелкие представители отряда прямокрылых — длина их тела никогда не превышает 3,5 миллиметра. У них полностью редуцированы крылья, а телу присуща тёмная красновато-коричневая окраска. При этом у муравьиных сверчков сохраняются характерные для прямокрылых мощные задние ноги. Хотя многие виды кузнечиков, саранчи и сверчков, встречающиеся в Латвии, узнаваемы по своему «музицированию» — издаваемым при стридулации звукам, для муравьиных сверчков эта особенность в ходе эволюции не имела значения: они не издают звуков и также не слышат.

Для других прямокрылых стридулация играет важную роль в поиске партнёра противоположного пола, тогда как самки муравьиного сверчка способны размножаться путём партеногенеза — из неоплодотворённых яиц. Это и является основным способом размножения этих насекомых в европейских популяциях. Популяции состоят преимущественно из самок, а самцы этого вида были описаны лишь в 2021 году, что делает муравьиного сверчка особенно интересным объектом для исследований.

В Латвии до сих пор также наблюдались только самки. По данным портала dabasdati.lv, муравьиный сверчок был зафиксирован в Риге, Елгаве и Лиепае. В отличие от других прямокрылых, этот вид встречается на протяжении всего лета: самое раннее известное наблюдение в Латвии относится к маю, а самое позднее — к августу.

LEB призывает размещать наблюдения муравьиного сверчка на портале dabasdati.lv, чтобы совместно узнать больше о распространении этого вида в Латвии и выяснить, с какими видами муравьёв он обитает.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий
Важно

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий

Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс
Важно

Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города
Важно

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Свидетельство единства: Силиня приветствует флагман сил НАТО в Риге

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

Азбука здоровья 18:37

Азбука здоровья 0 комментариев

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Читать

Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Наука 18:28

Наука 0 комментариев

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Читать

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Читать

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Читать

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Читать

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

Читать