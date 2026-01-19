В Латвии выбрали насекомое года: если увидите такое, сообщите где встретили!

Представитель этого вида впервые был зафиксирован в Латвии в 2022 году Александром Балодисом. Особенностью является то, что находки этого вида делают Латвию самой северной границей ареала его распространения. В 2025 году об этом была опубликована научная статья Балодиса, Руты Старки и Дмитрия Тельнова «The northernmost known observation of Myrmecophilus acervorum and the first records of Myrmecophilidae (Orthoptera, Ensifera) from Latvia» в журнале Journal of Orthoptera Research. В Литве вид впервые был зафиксирован в 2017 году. Пока неясно, распространяется ли вид в северном направлении под влиянием изменения климата или же ранее оставался незамеченным из-за своих малых размеров и скрытного образа жизни, отмечает Руткис.

Муравьиные сверчки относятся к классу насекомых (Insecta) и входят в отряд прямокрылых (Orthoptera), так же как более известные кузнечики, саранча и сверчки. Муравьиный сверчок в настоящее время является единственным известным в Латвии видом семейства Myrmecophilidae и рода Myrmecophilus. Всего в этом роде на сегодняшний день известно 66 видов.

Муравьиные сверчки являются мирмекофильными и клептопаразитическими насекомыми, то есть их выживание полностью зависит от представителей другого семейства насекомых — муравьёв (Formicidae). Муравьиные сверчки обитают в муравейниках более чем 20 различных видов муравьёв, где воруют и питаются муравьиными яйцами, добычей муравьёв, а также богатыми углеводами и белками выделениями, производимыми муравьями.

Муравьиные сверчки могут беспрепятственно находиться в муравейниках благодаря характерным приспособлениям, позволяющим обманывать основных обитателей муравейников, имитируя движения муравьёв, а также химические и тактильные сигналы. Попадая в новый муравейник, муравьиные сверчки постепенно покрывают своё тело слоем углеводородов, характерных для кутикулы муравьёв, что снижает агрессию муравьёв по отношению к ним, поясняет Руткис.

С первого взгляда человеку муравьиный сверчок может визуально напоминать скорее муравья, чем сверчков, саранчу или кузнечиков. Это нетипично мелкие представители отряда прямокрылых — длина их тела никогда не превышает 3,5 миллиметра. У них полностью редуцированы крылья, а телу присуща тёмная красновато-коричневая окраска. При этом у муравьиных сверчков сохраняются характерные для прямокрылых мощные задние ноги. Хотя многие виды кузнечиков, саранчи и сверчков, встречающиеся в Латвии, узнаваемы по своему «музицированию» — издаваемым при стридулации звукам, для муравьиных сверчков эта особенность в ходе эволюции не имела значения: они не издают звуков и также не слышат.

Для других прямокрылых стридулация играет важную роль в поиске партнёра противоположного пола, тогда как самки муравьиного сверчка способны размножаться путём партеногенеза — из неоплодотворённых яиц. Это и является основным способом размножения этих насекомых в европейских популяциях. Популяции состоят преимущественно из самок, а самцы этого вида были описаны лишь в 2021 году, что делает муравьиного сверчка особенно интересным объектом для исследований.

В Латвии до сих пор также наблюдались только самки. По данным портала dabasdati.lv, муравьиный сверчок был зафиксирован в Риге, Елгаве и Лиепае. В отличие от других прямокрылых, этот вид встречается на протяжении всего лета: самое раннее известное наблюдение в Латвии относится к маю, а самое позднее — к августу.

LEB призывает размещать наблюдения муравьиного сверчка на портале dabasdati.lv, чтобы совместно узнать больше о распространении этого вида в Латвии и выяснить, с какими видами муравьёв он обитает.