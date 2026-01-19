Рекордное пожертвование! Латвийская национальная опера получила миллион евро

На этой неделе траст Anita Rozlapa Revocable Trust перечислил LNOB 700 тысяч долларов США (602 тыс. евро), тем самым завершив передачу средств из наследства Аниты Рожлапы. Ранее театр уже получил от фонда 600 тысяч долларов, а также художественные работы Петериса Рожлапы, созданные им в период эмиграции.

Как отметил председатель правления LNOB Сандис Волдиньш, благодаря значительной поддержке семьи Рожлапа в прошлом году удалось реализовать ряд важных инициатив, направленных как на развитие будущих проектов, так и на сохранение культурной памяти.

В частности, была создана программа поддержки молодых вокалистов «Элина Гаранча. Новые балтийские голоса», в рамках которой уже этой осенью обучение начнут четыре одарённых певца из стран Балтии. Кроме того, в ближайшее время посетители LNOB смогут увидеть часть обширной коллекции картин Петериса Рожлапы, вернувшихся в Латвию и ставших важным вкладом в национальное художественное наследие.

Прошлой осенью, исполняя последнюю волю семьи, LNOB организовала захоронение праха семьи Рожлапа на Саркандаугавском горном кладбище. Там был установлен памятник работы скульптора Бруно Страутиса, который символически ознаменовал возвращение семьи Рожлапа на родину.

Петерис Рожлапа начал свою деятельность в Латвийской национальной опере в 1925 году в качестве ассистента выдающегося сценографа и художника по костюмам Людольфа Либерта. Уже в 1935 году он занял пост главного сценографа, создавая масштабные декорации и костюмы для опер, балетов и оперетт.

В 1944 году Петерис Рожлапа вместе с супругой Вилмой и дочерью Анитой был вынужден покинуть Латвию и эмигрировать в США, где прожил всю оставшуюся жизнь. Летом 2024 года управляющий наследством Аарон МакКриа связался с театром, чтобы выполнить желание Аниты Рожлапы — вернуть художественное наследие её отца в Латвию и тем самым обогатить культурную среду страны.