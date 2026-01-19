Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Свидетельство единства: Силиня приветствует флагман сил НАТО в Риге

Редакция PRESS 19 января, 2026 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Она подчеркнула, что вклад Испании в безопасность НАТО и региона Балтийского моря имеет важное значение. Премьер также отметила, что Латвия продолжает укреплять свой военно-морской потенциал и военное сотрудничество с союзниками.

Во время посещения минутой молчания была почтена память погибших в результате трагического столкновения поездов в испанском районе Кордова. Силиня от имени народа и правительства Латвии выразила соболезнования жертвам и их близким.

Ранее в Национальных вооруженных силах агентству ЛЕТА сообщили, что флагман первой постоянной группы военно-морских сил НАТО прибыл с визитом в Ригу, подтвердив намерение НАТО обеспечивать коллективную оборону, демонстрируя солидарность и присутствие альянса в регионе Балтийского моря.

Это первый портовый визит SNMG1 с тех пор, как ВМС Испании приняли его командование. Командующий SNMG1 контр-адмирал ВМС Испании Хоакин Руис Эскагедидо уверен, что этот визит укрепляет отношения между военно-морскими силами НАТО и латвийским руководством, а также обеспечивает бесперебойную поддержку Латвией операций союзников.

"Такие портовые визиты служат возможностью для укрепления наших связей с союзниками и подтверждением постоянной приверженности НАТО обеспечению безопасности судоходства и коллективной обороне в Балтийском регионе", - подчеркнул командующий SNMG1.

SNMG1 - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил НАТО, обеспечивающих непрерывное присутствие кораблей в море, чтобы при необходимости немедленно отреагировать как в мирное время, так и во время кризиса и конфликтов. Такое развертывание сил НАТО способствует безопасности союзников, улучшает совместимость и демонстрирует способность НАТО действовать на всей территории Северной Атлантики, Балтийского моря и на входах в Арктику.

